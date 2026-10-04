Andrei Barbu nu exclude o împăcare după cearta cu Ema Uta: „Rămâne de văzut ce o să fie pe viitor între noi”

Andrei Barbu nu exclude o împăcare după cearta cu Ema Uta: „Rămâne de văzut ce o să fie pe viitor între noi”
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Povestea dintre Ema Uta și Andrei Barbu a ajuns într-un punct de cotitură. După zile întregi în care scandalul dintre cei doi a ținut prima pagină, iar Ema a decis să renunțe la demersul privind ordinul de protecție, Andrei a ales să vorbească. Milionarul a publicat un mesaj emoționant în care își cere iertare fostei partenere și regretă situația în care s-a ajuns. Acesta a făcut mărturisiri, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO , despre motivul real pentru care a ales să facă publică declarația și a vorbit despre ceea ce ar putea urma între el și Ema.

Relația dintre Ema Uta și Andrei Barbu a ajuns, în ultimele zile, în centrul atenției, după un episod extrem de tensionat care ar fi avut loc între cei doi. CANCAN.RO a relatat, la momentul respectiv, că Ema ar fi solicitat un ordin de protecție împotriva fostului partener, în urma unui incident destul de grav. (VEZI AICI)

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Ulterior, situația a luat o turnură neașteptată. Ema Uta a decis să renunțe la demersul privind ordinul de protecție și a explicat public motivele care au determinat-o să facă acest pas. (VEZI AICI)

Andrei Barbu i-a cerut iertare Emei Uta

Andrei Barbu i-a cerut iertare Emei Uta

La scurt timp după toate aceste controverse, Andrei Barbu a ales să-i transmită Emei Uta un mesaj pe rețele de socializare. În postarea sa, milionarul a vorbit și despre importanța pe care Ema a avut-o în viața lui, descriind-o drept o femeie care i-a fost alături în momente dificile. Andrei nu s-a oprit însă la scuze. Acesta a recunoscut că sentimentele sale pentru Ema sunt în continuare puternice, chiar dacă admite că acest lucru nu schimbă ceea ce s-a întâmplat.

„Vreau să îmi cer iertare public față de Ema pentru tot ce s-a întâmplat și pentru situația în care am pus-o. Am greșit enorm. Regret profund ce s-a întâmplat și regret profund situația creată. Nu a fost vina ei.

Ema este o femeie extraordinară și a fost lângă mine în momente în care puțini oameni ar fi rămas. Ea m-a învățat ce înseamnă să iubesc pentru prima dată în viața mea, ce înseamnă bunătatea și căldura unei femei. a transmis Andrei Barbu.

Nimeni nu a însemnat pentru mine ce înseamnă ea. O iubesc și o voi iubi toată viața, indiferent unde ne vor duce drumurile. Dar asta nu schimbă absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat”, a transmis Andrei Barbu pe rețelele sociale.

Ema Uta și Andrei Barbu

Andrei Barbu a explicat de ce a făcut public mesajul

După postarea care a atras imediat atenția, Andrei Barbu a mărturisit pentru CANCAN.RO ce l-a determinat să-i transmită public mesajul emoționant Emei Uta.

Milionarul a explicat că intenția sa a fost, înainte de toate, aceea de a-și cere iertare în mod public, atât față de Ema, cât și față de cei care au urmărit situația.

„Eu am vrut doar să-mi cer iertare față de ea, în mod public, dar și față de toată lumea. Regret ceea ce s-a întâmplat și acum rămâne de văzut ce o să fie pe viitor între noi.”, a declarat Andrei Barbu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

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