Arhiva de Aur Cancan. Adrian Cristea, GOOOOL- PUȘCĂ în Cancan! 16 ani de când „Prințul” a fost lăsat fără secrete

Se împlinesc 16 ani de la una dintre cele mai spectaculoase apariții din istoria CANCAN! Pe 4 octombrie 2010, „Prințul” Adrian Cristea ocupa prima pagină a ziarului cu o fotografie care avea să stârnească un adevărat tsunami în România. Fotbalistul care juca pe atunci la Dinamo apărea complet dezbrăcat, iar imaginea a devenit rapid una dintre cele mai căutate din mass-media mondenă.

Cancan și poza anului 2010

Era perioada în care Adrian Cristea era unul dintre cei mai râvniți fotbaliști din România, iar porecla de „Prințul” nu era deloc întâmplătoare. Prestațiile de pe teren se împleteau cu aparițiile spectaculoase din lumea mondenă, iar fiecare mișcare a dinamovistului pe și în afara terenului era urmărită cu atenție.

În toamna lui 2010, CANCAN avea să detoneze bomba-foto. Era genul de exclusivitate care, în acei ani, putea schimba complet ritmul unei zile de presă. Și a făcut-o cu vârf și îndesat.

În ediția respectivă, CANCAN anunța cu litere mari că intrase în posesia unei fotografii „tulburătoare” cu fotbalistul. Imaginea era prezentată drept o adevărată bombă de presă, iar „Prințul” devenea, peste noapte, protagonistul unei povești care depășea cu mult terenul de fotbal.

Și cum Adrian Cristea era deja unul dintre personajele preferate ale tabloidelor, rețeta era perfectă: un fotbalist celebru, o fotografie controversată și o exclusivitate de prima pagină.

Restul? Evident, era CANCAN.

Reacțiile divelor vremii după apariția fotografiei

Odată cu apariția imaginii care a stârnit un adevărat iureș în presa din România, Cancan a prezentat și reacțiile celor mai mediatizate vedete feminine ale acelui moment:

„Daniela Crudu, asistenta lui Răzvan și Dani, a început să râdă de bărbăția Prințului și s-a întrebat: „Oare era frig în cameră?”. Nici colegii săi nu s-au lăsat mai prejos și au completat, distrându-se pe seama imaginiii: „Colegii de la CANCAN nu au avut o stea atât de mică” și „Era frig în cameră, de la cooler-ul calculatorului”.

Mama micuței Rania Adriana, Denisa Nechifor, spune că „Printul” a ales o cale greșită. „Nu este treaba mea ce face el, că nu sunt nici mama lui, nici iubita lui. Îi spun doar că nu e bine. Nu vreau să comentez pentru că e tatăl copilului meu și îl respect”, a declarat Denisa Nechifor în exclusivitate pentru CANCAN ONLINE.

„Nu stiu dacă își făcea astfel de poze și înainte. Subiect de miștouri e de foarte mult timp în vestiar, nu e nimic nou în faptul că a mai intrat într-un scandal”, a precizat Denisa Nechifor”.

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