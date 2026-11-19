O schimbare legislativă ar putea aduce vești bune pentru conducătorii auto din România. Camera Deputaților a dat votul final unui proiect care modifică regulile referitoare la documentele solicitate de polițiști în timpul controalelor rutiere.

Astfel, șoferii nu ar mai risca amenzi de peste 1.700 de lei dacă nu au asupra lor permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate. Autoritățile vor putea verifica aceste informații direct în bazele de date electronice.

Ce acte nu vor mai fi obligatorii în format fizic la verificările poliției

Conform noilor prevederi legislative, conducătorii auto vor putea evita prezentarea documentelor în original atunci când sunt opriți de polițiști în trafic. Măsura vizează permisul auto, talonul vehiculului și buletinul, cu condiția ca acestea să fie eliberate în România și datele înscrise în ele să poată fi consultate de agenți prin intermediul sistemelor informatice ale autorităților.

Noua reglementare aduce și o completare a legislației rutiere, prin introducerea unui articol care stabilește următoarele:

„Obligația de prezentare a documentelor se consideră îndeplinită pentru documentul de identitate, permisul de conducere și documentul de înmatriculare, dacă acestea au fost emise de autoritățile statului român, cu obligativitatea prezentării unei copii a documentului de identitate, în format fizic sau electronic”.

Astfel, conducătorii auto care nu au asupra lor documentele în original ar putea să nu mai fie sancționați, dacă pot pune la dispoziția agentului o copie a buletinului, în format fizic sau electronic. Condiția este ca polițistul să poată verifica ulterior, prin intermediul bazelor de date oficiale, autenticitatea și valabilitatea actelor respective.

Prevederea se aplică exclusiv actelor eliberate în România și nu modifică regulile privind dreptul de a conduce. Șoferii trebuie în continuare să aibă permisul în termen de valabilitate. Mai mult, autoturismele pe care le folosesc trebuie să fie înmatriculate legal.

Cât îi costă pe șoferi lipsa actelor la un control în trafic

Până la intrarea în vigoare a noilor modificări, conducătorii auto care nu pot prezenta documentele solicitate de polițiști riscă să fie sancționați contravențional. Amenda poate fi aplicată chiar și în situația în care persoana are dreptul legal de a conduce, iar autoturismul figurează ca fiind înmatriculat corespunzător.

În funcție de punctul-amendă aplicabil, sancțiunea se situează între 1.297,5 și 1.730 de lei. Fapta este încadrată în clasa a III-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă între șase și opt puncte-amendă.

Când va intra în vigoare noul regulament

Deși proiectul legislativ a primit votul decisiv miercuri, 18 noiembrie 2026, din partea Camerei Deputaților, noile reguli nu se aplică imediat. Inițiativa a fost susținută de 247 de parlamentari și fusese aprobată anterior și de Senat. Totuși, mai sunt necesari câțiva pași până la aplicarea efectivă.

Pentru ca modificările să devină lege, documentul trebuie să ajungă la președintele României pentru promulgare, după care va fi publicat în Monitorul Oficial. Totodată, autoritățile vor avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a noilor prevederi pentru a modifica normele de aplicare ale Codului rutier.

Până la finalizarea acestor proceduri, conducătorii auto trebuie să respecte legislația aflată în vigoare și să aibă asupra lor documentele solicitate la verificările din trafic. Votul parlamentar nu înseamnă că amenzile pentru lipsa actelor au fost eliminate deja.

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