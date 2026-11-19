Naba Salem a dezvăluit cum a reușit să slăbească după perioada dificilă prin care a trecut în timpul participării la Survivor. Fosta concurentă a emisiunii Insula Iubirii a povestit că a urmat un regim alimentar extrem de restrictiv, pe care l-a ținut timp de aproximativ o lună și jumătate. Mai mult, bruneta a apelat și la un tratament injectabil pentru a ajunge la silueta dorită.

Naba Salem este una dintre aparițiile cunoscute ale showbizului românesc, după ce a participat la mai multe formate televizate, printre care Survivor și Insula Iubirii. Dacă în trecut a fost prezentă în competiția din Republica Dominicană, acum aceasta face parte din sezonul X al emisiunii de la Antena 1, unde are un rol diferit față de cel cu care publicul era obișnuit.

Ce dietă a ținut Naba Salem de la Insula iubirii pentru a slăbi

În ultima perioadă, transformarea fizică a brunetei a atras atenția celor care o urmăresc în mediul online. Mai mulți internauți au fost curioși să afle ce schimbări a făcut pentru a slăbi, mai ales că diferența de aspect este vizibilă. Naba nu a evitat subiectul și a explicat că procesul prin care a trecut nu a fost unul simplu.

Potrivit explicațiilor oferite de aceasta pe rețelele sociale, problemele au început în perioada în care participa la Survivor. Experiența din junglă a venit la pachet cu o serie de dificultăți fizice, printre care o infecție și alte probleme medicale. Din cauza acestora, bruneta s-a confruntat cu retenție de apă și umflături, ajungând inclusiv în situația în care hainele pe care le purta înainte nu i se mai potriveau.

După încheierea competiției, Naba Salem a încercat să își recapete forma fizică printr-un regim alimentar foarte strict. Timp de aproximativ șase săptămâni, alimentația sa a fost limitată la doar trei categorii de produse: orez, banane și biscuiți. Practic, meniul său zilnic a fost extrem de simplu, fără varietatea alimentară cu care era obișnuită.

Bruneta a explicat că perioada petrecută în competiție și tratamentele medicale primite au avut un impact asupra organismului său. Printre acestea s-au numărat și administrarea unor steroizi la nivelul coloanei vertebrale, intervenție despre care a precizat că a fost necesară pentru a ține sub control durerile cu care se confrunta în timpul participării la Survivor.

„Toată lumea e curioasă să afle cum am slăbit eu. În primul rând, unii dintre voi exagerați rău, rău, rău de tot, pentru că televizorul oricum îngrașă. Așa, mai sunt și înlată (…) Cu infecția și problemele pe care le-am avut în junglă, la Survivor, normal că m-am umflat, eu nu am mai încăput nici în hainele mele. Am ținut regim o lună jumătate, aveam voie să mănânc doar orez și biscuiți și banane. Ăsta era meniul meu (…) Mi s-au dat și niște steroizi în coloană în timpul competiției Survivor, ca să nu simt durerea”, a transmis Naba Salem.

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