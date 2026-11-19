Iustina Loghin și Cornel Luchian au avut parte de un eveniment special în urmă cu aproape două săptămâni. Cei doi și-au creștinat băiețelul pe data de 8 noiembrie, iar ziua botezului a fost una importantă pentru întreaga familie. Cu toate acestea, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” nu a renunțat nici măcar în ziua evenimentului la activitatea din mediul online. Mai exact, aceasta a continuat să promoveze produse și campanii publicitare. Gestul său a atras numeroase reacții negative din partea internauților.

Botezul fiului său ar fi trebuit să fie un moment dedicat familiei, emoțiilor și bucuriei de a sărbători creștinarea micuțului. Însă, printre pregătiri și momentele petrecute alături de cei dragi, Iustina și-a găsit timp și pentru colaborările sale. Chiar ea a explicat că programul din acea zi a suferit mici modificări. Prin urmare, șatena a profitat de timpul petrecut în trafic pentru a face o comandă și pentru a le prezenta urmăritorilor oferta.

Ce reclamă a făcut Iustina Loghin în ziua botezului

Deși era o zi încărcată pentru ea și partenerul său, fosta concurentă nu a lăsat deoparte promovările de pe rețelele de socializare. Într-o postare publicată chiar în ziua botezului, Iustina le-a vorbit urmăritorilor despre un produs pe care susține că îl folosește frecvent și pe care îl considera o alegere potrivită pentru cadourile de Crăciun.

Aceasta a explicat că, în timp ce se afla în mașină și aștepta în trafic, a decis să profite de o reducere pentru a comanda mai multe produse. Mesajul a fost însoțit de recomandarea ca produsul respectiv să fie oferit în dar de sărbători.

„Sunt foarte stresată că ne-am decalat puțin cu programul. Așa că, în timp ce stăm în trafic, profit să comand ceva, pentru că am văzut peste tot că este iar la o reducere foarte mare! Știți deja că o folosesc des, iar acum e momentul perfect să comand pentru toate femeile din familie! Cadoul ideal de Crăciun. Pentru bunica, nașa, mătușa, mama…pentru toate”, a scris Iustina Loghin în mediul online.

Internauții au taxat-o pentru promovările făcute

Postarea nu a fost văzută deloc cu ochi buni. Mai mulți utilizatori au considerat că Iustina ar fi trebuit să lase deoparte campaniile publicitare măcar pentru câteva ore, având în vedere importanța evenimentului din familia sa. Unii dintre aceștia au criticat faptul că promovarea unui produs a ajuns să fie integrată chiar și într-o zi atât de specială precum botezul propriului copil.

„Chiar atât de mare e foamea de bani încât nici în ziua botezului propriului copil nu poți lăsa reclamele deoparte? Să ajungi să transformi un moment atât de special într-o vitrină. Unele lucruri nu se cumpără cu niciun cod de reducere, iar bunul simț, din păcate, nu se găsește la promoție”, a scris un internaut.

Nici alte persoane nu au fost mai îngăduitoare cu Iustina. Un alt utilizator a făcut referire la participarea acesteia la emisiunea de la Antena 1, lăsând un comentariu ironic:

„La ce te aștepți de la niște femei care au participat la «Insula Iubirii»”.

O altă reacție a vizat chiar explicația oferită de Iustina în legătură cu timpul petrecut în trafic.

„A și zis că stă în trafic, bunul simț lipsește cu desăvârșire”, a comentat un alt internaut.

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