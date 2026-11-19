Apropierile dintre Gabriella și Marco continuă să atragă atenția la Insula Iubirii. Cei doi au fost protagoniștii unor momente intime, iar imaginile surprinse de camerele de filmat scot acum la iveală și alte detalii din timpul petrecut împreună. De această dată, un gest făcut de ispită în prezența lui Marco a atras atenția.

Gabriella și Marco au ajuns să petreacă tot mai mult timp împreună, iar apropierea dintre ei nu mai este un secret pentru telespectatorii emisiunii. Cei doi au avut parte de momente pasionale în timpul petrecerii de 24 de ore, acolo unde camerele au surprins scene care au confirmat că relația lor a depășit de mult stadiul unui simplu flirt.

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Însă imaginile recente aduc în prim-plan un episod diferit, petrecut pe terasa vilei. Gabriella apare într-o ipostază destul de îndrăzneață, fiind urcată peste Marco, în timp ce acesta stătea pe canapea. Cei doi se aflau foarte aproape unul de celălalt, iar atmosfera dintre ei părea una relaxată, în ciuda faptului că erau filmați.

Un alt detaliu din imagini a atras însă atenția. Gabriella fuma în timp ce stătea peste Marco, iar dacă secvența este urmărită cu atenție, se poate observa un gest care nu o avantajează deloc pe ispita de la Insula Iubirii. După ce trage din țigară, aceasta o aruncă direct pe jos, fără să pară preocupată de locul în care ajunge chiștocul.

Prezența lui Marco în emisiune a fost legată inițial de relația pe care o avea cu Bianca. Cei doi au venit împreună în Thailanda pentru a-și testa sentimentele și pentru a afla dacă legătura lor poate rezista tentațiilor de pe insulă. Cu toate acestea, parcursul lui Marco a luat o turnură neașteptată odată cu apariția Gabriellei.

Marco și Gabriella au avut parte de clipe intime, iar imaginile difuzate au arătat că ispita a reușit să îl atragă într-o zonă în care limitele stabilite la începutul experienței par să fi fost uitate.

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