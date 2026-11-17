Invitați în cadrul emisiunii „Cancan pe Insulă”, Marian Grozavu și actorul Marian Olteanu au comentat relația dintre Prințul Marco și ispita Gabriella, vorbind despre apropierea celor doi, comportamentul concurentului și sinceritatea regretelor sale. Cei doi au analizat reacțiile lui Marco, însă Marian Olteanu a avut o perspectivă aparte asupra comportamentului acestuia, considerând că tânărul are un talent actoricesc remarcabil.

Bianca, soția lui Marco, a urmărit imaginile în care acesta o înșela cu ispita Gabriella. Cu toate acestea, a ales să îl ierte, asumându-și o parte din vină și punând o parte din responsabilitate pe seama ispitei. La rândul său, Prințul a văzut reacția partenerei sale și nu și-a putut stăpâni lacrimile. Acesta a mărturisit că o iubește și că îl doare să o vadă suferind din cauza faptelor sale.

„Eu cred că autosugestia este la el o caracteristică actoricească, o caracteristică a actorului”

Reacția emoționantă a concurentului nu l-a convins însă pe actorul Marian Olteanu, care este de părere că regretul afișat nu este sincer. Acesta a susținut că Marco are un talent actoricesc extraordinar și știe foarte bine să își joace rolul. Mai mult, Marian Olteanu consideră că, după ce a văzut că soția l-a iertat, Prințul ar putea repeta greșeala și ar putea călca din nou strâmb până la finalul experienței de pe insulă. (Emisiunea integrală poate fi urmărită aici)

CANCAN: Am și eu un personaj pe care îl îndrăgesc la Insulă, să știți. Prințul. E și acolo ceva. Ai văzut ce s-a întâmplat în ultimul episod? Să-i spunem și lui Marian.

Marian Olteanu: Stai așa, eu l-am văzut pe un băiat care a ascuns niște camere de filmat și a rămas cu una, crezând că…

Marian Grozavu: Da, el este.

Marian Olteanu: El este Prințul?

Marian Grozavu: Da, a scos, de fapt, cardul, l-a rupt și l-a aruncat în WC.

Marian Olteanu: Mie îmi place de Prințul ăsta. Și mie îmi place. Dar știi de ce îmi place? Pentru că este cel mai bun actor de acolo.

CANCAN: Are calități de actor?

Marian Olteanu: Are. Eu cred că băiatul ăla, când a făcut treaba aceea cu ascunsul, cu luatul cardului și când a lăsat o singură cameră de filmat în cameră, după care, văzându-l cum dă declarații și cum îi curg lacrimile, m-am uitat la faza aceea și am zis: „Băi, băiatul ăsta are un talent fabulos”.

CANCAN: Este greu să plângi la comandă?

Marian Olteanu: Este foarte greu să plângi la comandă. Sunt niște tehnici. Trebuie să știi să caști cumva, pentru că atunci când caști se aerisește sinusul și, dintr-odată, ți se umezesc ochii. Dacă exagerezi, încep lacrimile să curgă. Ideea este că băiatul acela este hipertalentat. Cum i-a curs o lacrimă pe aici, dar doar una!

„Nu l-a împins nimeni în patul Gabriellei”

CANCAN: Tu nu crezi nimic din ce se întâmplă cu el, din sentimentele pe care le are, din regretele și trăirile lui?

Marian Olteanu: Nu. Eu cred că autosugestia este la el o caracteristică actoricească, o caracteristică a actorului. Cred că autosugestia lui este atât de puternică, încât ajunge și el să se creadă pe sine. Eu nu vreau să cred că nu are cum să nu țină la fata respectivă, la iubita lui.

CANCAN: Dar sunt împreună de 10 ani, parcă, nu?

Marian Grozavu: De 10 ani, dar de 3 ani am înțeles că sunt căsătoriți.

Marian Olteanu: Am înțeles, sunt împreună de 10 ani, dar n-ai cum să ai o autosugestie atât de puternică, încât să poți să plângi așa, pentru că regreți ceea ce ai făcut cu bună știință. Că nu te-a împins nimeni în patul Gabriellei. Și ai încercat să-ți scormonești așa…? OK, în momentele în care mai faci o chestie de genul acesta și mai înșeli… Că și eu am înșelat în niște relații. Am greșit, am greșit, recunosc, dar o dată, de două ori. Și, de obicei, se întâmplă asta la finalul relației, când nu mai mergea nimic. Dacă relația lor de acasă ar funcționa cu adevărat, el nu cred că ar face așa ceva vreodată. Ea a văzut imaginile?

Marian Grozavu: L-a văzut când a marcat. Când a bătut România Spania.(râde)

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