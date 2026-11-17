Andreea Pirui, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, se confruntă cu probleme cu legea. După ce a fost căutată de autorități mai bine de o săptămână, femeia a fost arestată și urmează să fie prezentată în fața judecătorilor Tribunalului Cluj. Aceasta este cercetată într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. După ce Andreea Pirui a fost reținută, una dintre bunele sale prietene a transmis un mesaj în mediul online pentru aceasta.

După apariția la Kanal D, Andreea Pirui a devenit influenceriță și își prezenta viața în mediul online. Însă, în urmă cu doar câteva săptămâni, aceasta a intrat în atenția procurorilor DIICOT Cluj, care o suspectează că ar fi avut un rol în organizarea transportului unor substanțe cu risc ridicat din Olanda în România. Astfel, Andreea Pirui a fost arestată în lipsă și dată în urmărire generală, iar în data de 15 noiembrie a fost găsită de autorități și reținută.

Prietena Andreei Pirui, mesaj de susținere

Andreea Pirui a fost găsită în noaptea de 15 noiembrie, în urma unei acțiuni desfășurate de oamenii legii în municipiul Cluj-Napoca. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, intervenția a avut loc în jurul orei 23:30. Agenții Serviciului de Investigații Criminale Cluj, alături de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au identificat într-un imobil o femeie de 38 de ani și un bărbat de 31 de ani, ambii originari din Zalău.

După ce fosta concurentă de la Puterea Dragostei a ajuns în custodia oamenilor legii, prietena acesteia a avut o primă reacție și a transmis un mesaj pentru aceasta în mediul online. Mai exact, femeia și-a exprimat susținerea pentru Andreea Pirui și a mărturisit că se roagă pentru ca ea să treacă cu bine prin această situație dificilă.

„Prietena mea de suflet, sper ca Dumnezeu să fie lângă tine și să îți dea putere să treci cu bine peste tot!”, a scris prietena Andreei Pirui, pe TikTok.

Andreea Pirui este suspectată că ar fi avut un rol în organizarea transportului unor substanțe cu risc ridicat din Olanda în România. Conform informațiilor furnizate de anchetatori, în perioada octombrie – noiembrie 2026, Andreea Pirui, împreună cu un alt bărbat, ar fi convins o persoană în vârstă de 36 de ani să se deplaseze în Olanda, cu scopul de a procura substanțe psihoactive.

Se pare că aceștia i-ar fi pus la dispoziție bărbatului sumele necesare achiziționării substanțelor, ar fi suportat costurile transportului și i-ar fi oferit indicații cu privire la modul în care trebuia efectuat transportul.

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Foto: Facebook