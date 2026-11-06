Andreea Pirui a ajuns de râsul colegelor de la Kanal D, după ce a fost dată în urmărire generală. Cum a ironizat-o Andreea Oprică

Andreea Pirui se confruntă cu probleme legale serioase. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei este arestată preventiv în lipsă. Aceasta este anchetată pentru trafic de substanțe interzise.

În urma informațiilor publice care au apărut despre Andreea Pirui, fosta sa colegă, Andreea Oprică o atacă în mod direct în mediul online. Cele două au participat la Puterea Dragostei în urmă cu șase ani. Ea a publicat un videoclip neașteptat după ce s-a aflat că a fost arestată preventiv în lipsă pentru organizarea transportului unor substanțe cu risc ridicat din Olanda în România. În prezent, influencerița este dată în urmărire generală. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Oprică de la Puterea Dragostei o atacă pe Andreea Pirui

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei nu părea surprinsă de problemele legale pe care le are fosta ei colegă. Încă din timpul emisiunii erau rivale și și-au aruncat jigniri cu carul.

La șase ani distanță, Andreea Oprică nu se lasă și o atacă pe Andreea Pirui. Ea a publicat un videoclip ironic în mediul online, dar și un mesaj prin care îi transmitea că nu o lasă la greu, evident, tot în spirit de glumă.

„Îți trimit un pachet că nu mă lasă inima”, a scris Andreea Oprică pe TikTok.

Andreea Pirui este dată în urmărire generală

Andreea Pirui este acum în vizorul autorităților. Influencerița este anchetată pentru organizarea transportului unor substanțe cu risc ridicat din Olanda în România. Aceasta este arestată în lipsă, iar în prezent este dată în urmărire generală.

Totul s-ar fi întâmplat în perioada octombrie – noiembrie 2026, atunci când, împreună cu un alt bărbat, ar fi convins o persoană în vârstă de 36 de ani să se deplaseze în Olanda, cu scopul de a procura substanțe psihoactive

„Conform înțelegerii cu coinculpații, acesta s-a deplasat în Olanda, a procurat substanțele stupefiante și s-a întors în România, ca pasager într-o cursă de transport internațional de persoane, având asupra sa drogurile de mare risc și substanța psihoactivă ascunse într-o pernă. Ulterior, față de inculpatul de 36 de ani, procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Cluj au luat măsura reținerii. Au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară, fiind găsite și ridicate mijloace de probă”, a transmis DIICOT.

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Reținută de DIICOT, Andreea Pirui suferă și pe plan sentimental Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” se află în proces cu soțul ei.