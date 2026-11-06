Ilona Brezoianu, adevărul despre scandalul cu Andreea Bălan: „Am fost anihilată din showbiz”

Andreea Bălan a făcut acuzații serioase la adresa Ilonei Brezoianu. Cântăreața a spus în urmă cu ceva timp că i se pare cea mai antipatică din showbizul românesc, iar de aici a pornit un scandal de proporții. Acum actrița face lumină în acest caz.

Andreea Bălan a plecat de la masa juriului „Te cunosc de undeva”, astfel că producătorii emisiunii au fost nevoiți să o înlocuiască. Noul membru a fost Ilona Brezoianu care evalua concurenții din punct de vedere actoricesc. Numai că schimbarea care a avut loc pare că a deranjat-o destul de mult pe cântăreață și asta pentru că mai apoi a făcut declarații neașteptate despre Ilona. Acum actrița a venit cu lămuriri, spunând că în trecut nu au existat tensiuni între ele și nu a înțeles niciodată antipatia pe care o are Andreea față de ea. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ilona Brezoianu, adevărul despre scandalul cu Andreea Bălan

Ilona traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. A devenit mămică, astfel că se concentrează pe creșterea copilului, dar și pe proiectele profesionale. Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, a dezvăluit adevărul despre scandalul dintre ea și Andreea Bălan. Ea a spus în stilul său caracteristic, plin de urmor și ironie că a fost „anihilată” după conflict. Totul a pornit chiar de la prezentatorul TV, atunci când a întrebat-o pe cântăreață față de cine simte o antipatie din showbizul românesc.

Fără să stea pe gânduri, blondina a spus că Ilona Brezoianu. Aceasta a acuzat-o că i-a luat locul de la masa juriului „Te cunosc de undeva”, însă Ilona spune că procesul nu a fost unul atât de simplu. Producătorii show-ului au organizat un casting, iar ea a fost cea mai potrivită. În plus, cele două evaluau concurenții din două unghiuri diferite: Ilona actorie, Andreea coregrafie. Actrița a precizat că între ele nu au existat conflicte înainte și a rămas surprinsă de comentariile negative venite din partea solistei.

„Am fost anihilată din showbiz. Cătălin, Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. A spus că port o pălărie mai mare decât trebuie și eu nu port pălărie, asta a fost una dintre jigniri. Eu nu am purtat pălărie. Pur și simplu am simțit că nu-i ok să-mi facă chestia asta. Nu, n-am avut (n.r conflicte înainte). Ăla a fost singurul meci, adică nu mă așteptam. Știi cum a fost? A dat doar ea și eu am luat, știi? Domne, s-a dat, dar s-a și luat. Eu doar am simțit că am luat. Eu am jurizat actorie, ea juriza coregrafie, dans, eu nu mă pricep la coregrafie, adică mă pricep la coregrafie, dacă îți fac acum un dans o să zici «bă, da». Eu pot, dar nu, eu am jurizat actorie, am dat o probă, adică am spus asta în interviuri, ca lumea să înțeleagă că nu am luat locul nimănui. Chiar a fost un casting pentru un nou jurat și s-a nimerit să-l iau eu. Adică dacă-l lua altcineva probabil că tot așa era o pălărie prea mare, nu știu pentru cine era potrivită pălăria. Ei îi plăcea pălăria, știi? Asta-i faza și s-a supărat pe pălăria mea. Dar pălăria mea e alta, cu totul și e în altă zonă și e în zona actoriei pe care eu consider că o cunosc bine, adică îmi cunosc meseria și puteam să jurizez această ramură în acest concurs pe care îl și câștigasem o dată și o dată l-am pierdut, dar am ajuns în finală”, a declarat Ilona Brezoianu la Acasă la Măruță.

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