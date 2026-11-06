Mama Biancăi Ghiurcă a pus mâna pe telefon și a umilit-o pe Gabriella, după ce a văzut Prințul a călcat strâmb cu ea la Insula iubirii

Gabriella, ispita care a reușit să atragă atenția lui Marco în sezonul actual al emisiunii Insula Iubirii, a ajuns din nou în centrul atenției. După ce a fost invitată în platoul Antena Stars, unde a vorbit despre experiența trăită în Thailanda și despre apropierea dintre ea și concurent, tânăra a devenit ținta unui comentariu acid în mediul online. Mesajul a apărut chiar pe pagina unei postări despre Gabriella, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Povestea dintre Marco și Gabriella continuă să stârnească discuții chiar și după momentele tensionate petrecute în cadrul emisiunii Insula Iubirii. Deși concurentul a venit în Thailanda alături de partenera sa, Bianca Ghiurcă, interacțiunea dintre el și ispita Gabriella a devenit una dintre situațiile intens comentate de telespectatori. Iată ce mesaj a transmis mama Biancă în mediul online!

Mama Biancăi Ghiurcă a pus mâna pe telefon și a umilit-o pe Gabriella

Pe parcursul experienței din emisiune, Marco și Gabriella au ajuns să petreacă tot mai mult timp împreună, iar apropierea lor nu a trecut neobservată. Prezența ispitei în viața concurentului a ridicat numeroase semne de întrebare în privința relației acestuia cu Bianca, mai ales în contextul în care cei doi au venit în emisiune pentru a-și testa sentimentele și încrederea.

După experiența din Thailanda, Gabriella a fost invitată în platoul Antena Stars, unde a avut ocazia să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat între ea și Marco. Apariția sa televizată a readus în atenția publicului momentele petrecute alături de concurent, dar și dinamica dintre cei doi pe parcursul filmărilor.

La scurt timp după apariția Gabriellei la televizor, o postare despre aceasta a atras atenția mai multor utilizatori. Printre comentariile publicate s-a remarcat și cel al mamei Biancăi, care a făcut o referire ironică la apropierea tinerei de bărbații pe care îi întâlnește.

„Da ea se conectează mereu și oriunde de bărbați”, a spus mama Biancăi pentru Gabriella.

Printre reacțiile apărute s-a numărat și cea a unei internaute care a atras atenția asupra faptului că Marco era cel care avea o relație cu Bianca, nu Gabriella. Aceasta a subliniat că responsabilitatea pentru respectarea limitelor unei relații îi aparține în primul rând persoanei implicate într-un cuplu.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Antena Stars (@antenastarsoficial)

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