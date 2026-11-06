Cât de grav a fost, de fapt, accidentul lui Mocăniță de la date? A cerut spitalizare, dar l-am prins cu minciuna

Cât de grav a fost, de fapt, accidentul lui Mocăniță de la date? A cerut spitalizare, dar l-am prins cu minciuna
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Ionuț Mocăniță și Andrușca/ sursa foto: captură video Antena 1
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Ionuț Mocăniță a ajuns la spital în Thailanda. Concurentul de la Insula Iubirii s-a rănit în timpul date-urilor, iar atunci când a simțit că este ceva serios a cerut producției spitalizare. Însă imaginile ridică semne de întrebare. Partenerul Claudiei Ion pare să nu fi avut nimic la deget!

Ionuț Mocăniță are un parcurs incredibil la insulă. Deși la început a fost rezervat, ulterior s-a apropiat destul de mult de Andrușca. Atât de mult încât a scos-o la un date special: la spital în Thailanda, la miez de noapte. Concurentul de la Insula Iubirii a transmis producției că s-a rănit, astfel că s-a dus imediat să investigheze situația. Numai că la final, medicii i-au spus că nu este nimic grav, dar el nu s-a lăsat și a continuat să-și exprime suferința în vilă, ceea ce a declanșat rapid reacții din partea ispitelor. Mai mult decât atât, noi l-am prins cu minciuna. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ionuț Mocăniță și Prințul Marco/ sursa foto: social media

Ionuț Mocăniță și Prințul Marco/ sursa foto: social media

Cât de grav a fost, de fapt, accidentul lui Mocăniță de la date?

În ediția din 24 octombrie, la vila băieților a început o petrecere spectaculoasă. Doar că Ionuț Mocăniță a ratat debutul și asta pentru că s-a dus la spital pentru o radiografie la deget.

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Acesta nu a fost singur, ci însoțit de ispita supremă Andrușca. În drum spre unitatea spitalicească, el a ținut să îi mulțumească ispitei pentru că îi este alături. În plus, Mocăniță credea că are o leziune și de aceea avea degetul mov.

Mocăniță: Mersi frumos că te-ai oferit să mergi cu mine! Când am auzit că durează patru ore…

Andrușca: Îți smulge unghia ruptă și…

Mocăniță: Eu am impresia că e doar de la o leziune, de aia era mov acolo, știi? E sânge, s-a lovit unghia, e mai mult piele! Ghinionul!

Andrușca: Sau noroc!, a fost discuția celor doi în drum spre spital.

Degetul lui Ionuț Mocăniță/sursa foto: social media

Degetul lui Ionuț Mocăniță/sursa foto: social media

Ionuț Mocăniță, prins cu minciuna!

După investigații, medicii i-au transmis că nu este nimic grav, însă Ionuț Mocăniță a continuat să își exprime durerea în vilă. Acest fapt a stârnit reacții din partea celor din jur, spunând că se victimizează.

Ei bine, pare că nu avea nimic la deget și asta pentru că dacă ne uităm la imaginile pe care le-a publicat în mediul online, de la alegerile de date, se poate observa cum unghia este mov, însă nu există niciun bandaj care ar sugera că este rănit. Nu știm dacă a fost doar un pretext să petreacă timp cu Andrușca, însă un lucru este cert: Mocăniță nu părea atât de lovit!

VEZI ȘI: Ce a făcut Mocăniță acasă cu „Gândac”, de fapt, chiar înainte de plecarea la Insula Iubirii. Marian Grozavu: „Eu așa am aflat”

Unde și-a petrecut Claudia Ion ziua de naștere. Cum s-a filmat fosta lui Mocăniță în camera de hotel

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