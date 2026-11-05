Cosmina Păsărin, din nou la Pro TV după 20 de ani. La începutul anilor 2000, vedeta ținea telespectatorii cu sufletul la gură

Cosmina Păsărin revine în lumina reflectoarelor. La peste 20 de ani de la difuzarea primului sezon al serialului „Băieți Buni”, fosta prezentatoare TV se întoarce pe platoul de filmare în rolul Guvidei, personajului care a consacrat-o la începutul anilor 2000.

Cosmina Păsărin se întoarce pe platoul de filmare pentru noul sezon al producției „Băieți Buni: Pe Viață”. Fosta prezentatoare TV o va interpreta din nou pe Guvida, un personaj aflat acum într-o altă etapă a vieții, radical schimbat, dar care și-a păstrat esența. Producția va putea fi urmărită pe PRO TV și pe platforma Voyo.

„Să mă întorc la personajul meu după mai bine de 20 de ani a fost o experiență foarte specială pentru mine. E unul dintre acele lucruri pe care nu-ți imaginezi că o să le mai trăiești și tocmai de aceea m-a bucurat enorm propunerea de a reveni în acest proiect. Guvida s-a schimbat, evident, așa cum ne-am schimbat și noi în toți anii aceștia, dar și-a păstrat esența. Este în continuare curajoasă, calculată și capabilă să surprindă, însă experiențele prin care a trecut și-au pus amprenta asupra ei. Mi-a plăcut foarte mult să descopăr cine este astăzi și să mă întorc pe platou într-o poveste care a făcut parte din viața mea acum mai bine de două decenii. Mi se pare fascinant să ai ocazia să reiei un personaj după atât de mult timp și să-l descoperi într-o altă etapă a vieții lui, fiind tu însăți într-o altă etapă a vieții tale”, a spus Cosmina Păsărin.

Cosmina Păsărin revine în sezonul 2 al serialului „Băieți Buni: Pe viață!”

Cosmina Păsărin și-a exprimat bucuria de a se revede cu colegii de scenă din primul sezon al serialului, dar și cu alte personaje noi care vor face parte din serial. Primul sezon din producția polițistă „Băieți Buni” a fost difuzat în anul 2005. Printre actorii de la acea vreme s-au aflat nume precum: Cabral, Dragoș Bucur, Ștefan Bănică Jr. Florin Călinescu, Ioana Flora și Ovidiu Niculescu. Povestea serialului urmărea activitatea unei echipe de polițiști care se confruntă cu lumea interlopă din Capitală.

Alături de Cosmina Păsărin revin Dragoș Bucur, Cabral, Călin Boboc și Edi Bălan, în timp ce printre noii veniți se numără Monica Bârlădeanu, Oana Cârmaciu, cunoscută anterior din producția „Sacrificiul” de la Antena 1, precum și „Atletică Textila” și „Scara B” de la Pro TV, Răzvan Fodor, Cosmin Dominte și Niko Becker, actorul premiat în 2024 cu Premiul pentru Tânără Speranță la Gala Gopo.

„A fost o bucurie să mă reîntâlnesc pe platourile de filmare cu colegi din primul sezon, dar la fel de mare a fost bucuria să cunosc și personajele noi care intră în poveste. Cred că tocmai această combinație între personaje pe care publicul le cunoaște deja și cele noi dă un aer foarte fresh sezonului. Cred că telespectatorii vor fi surprinși de situațiile imprevizibile în care vom ajunge, de alegerile pe care vom fi nevoiți să le facem atunci când lucrurile se complică și de direcțiile în care vor evolua unele dintre povești. Sunt multe lucruri pe care nu le poți anticipa, iar rolul meu contribuie și el la câteva dintre surprizele noului sezon”, a adăugat Cosmina Păsărin, pentru ProTV.

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