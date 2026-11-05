Ultima apariție a Andreei Pirui, înainte să fie dată în urmărire generală! Unde a fost văzută ex-concurenta Kanal D, înainte de scandal

Ultima apariție a Andreei Pirui, înainte să fie dată în urmărire generală! Unde a fost văzută ex-concurenta Kanal D, înainte de scandal
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Andreea Pirui, cunoscută publicului după participarea la emisiunea „Puterea Dragostei”, a fost arestată preventiv în lipsă într-un dosar care vizează traficul de substanțe interzise. Deși acum oamenii legii sunt pe urmele ei, în urmă cu doar câteva zile, aceasta părea să nu aibă nicio grijă. În ultima apariție înainte să fie dată în urmărire generală, Andreea părea extrem de relaxată și fără nicio grijă. 

După apariția la Kanal D, Andreea Pirui a devenit influenceriță și își prezenta viața în mediul online. Acum, aceasta este anchetată de procurorii DIICOT Cluj, care o suspectează că ar fi avut un rol în organizarea transportului unor substanțe cu risc ridicat din Olanda în România. Înainte să fie dată în urmărire generală, Andreea Pirui părea să fie foarte relaxată, aceasta, probabil, nebănuind ce avea să i se întâmple.

Mai exact, ultima postare din mediul online a ex-concurentei Kanal D a fost făcută în data de 27 octombrie. Atunci, aceasta a postat pe Facebook o fotografie cu ea, în care apare cu un zâmbet larg, semn că era cât se poate de fericită la momentul respectiv. Acum, acea postare s-a transformat în mediul în care fanii emisiunii de la Kanal D discută despre ea. Au apărut numeroase comentarii ironice în legătură cu problemele legale pe care aceasta le are.

Ultima postare a Andreei Pirui din mediul online /Foto: Facebook

Andreea Pirui, dată în urmăririe generală

Andreea Pirui a fost arestată în lipsă și dată în urmărire generală. Influencerița este anchetată de procurorii DIICOT Cluj, care o suspectează că ar fi avut un rol în organizarea transportului unor substanțe cu risc ridicat din Olanda în România. Conform informațiilor furnizate de anchetatori, în perioada octombrie – noiembrie 2026, Andreea Pirui, împreună cu un alt bărbat, ar fi convins o persoană în vârstă de 36 de ani să se deplaseze în Olanda, cu scopul de a procura substanțe psihoactive.

Se pare că aceștia i-ar fi pus la dispoziție bărbatului sumele necesare achiziționării substanțelor, ar fi suportat costurile transportului și i-ar fi oferit indicații cu privire la modul în care trebuia efectuat transportul.

„Conform înțelegerii cu coinculpații, acesta s-a deplasat în Olanda, a procurat substanțele stupefiante și s-a întors în România, ca pasager într-o cursă de transport internațional de persoane, având asupra sa drogurile de mare risc și substanța psihoactivă ascunse într-o pernă.

Ulterior, față de inculpatul de 36 de ani, procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Cluj au luat măsura reținerii. Au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară, fiind găsite și ridicate mijloace de probă”, a transmis DIICOT.

 

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Reținută de DIICOT, Andreea Pirui suferă și pe plan sentimental Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” se află în proces cu soțul ei.

 

Foto: Facebook

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