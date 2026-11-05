Alex Gîlcă a reacționat dur după ce Cătălin Bordea a asemănat-o pe Valerie Lungu cu Gollum: “Fix tu”

Alex Gîlcă a luat atitudine în scandalul dintre Valerie Lungu și Cătălin Bordea. Comediantul a iroznizat-o pe concurenta de la Asia Express și a comparat-o cu personajul Gollum din seria cinematografică „Stăpânul Inelelor”. Soțul influencerei aproape ca i-a dat un ultimatum comediantului.

După ce Valerie a devenit subiect de glumă în mediul online, în apărarea soției sale, Alex Gîlcă i-a trimis lui Cătălin Bordea un mesaj pe o rețea de socializare, sfâtuindu-l să își ceară scuze Valeriei și să „remedieze” neplăcerile provocate. Totul a pornit după ce comediantul distribuise anterior – pe o rețea de socializare – un colaj foto în care influencerița este comparată cu Gollum, unul dintre personajele negative din seria „Stăpânul inelelor”.

Alex Gîlcă: „Nu vreau să te jignesc”

Alex Gîlcă îl acuză pe Cătălin Bordea că ar fi vrut să facă „spectacol” pe seama soției sale. Imaginile în care Valerie plânge au fost surprinse în timpul unei probe dificile, imediat după ce cei doi au reușit să convingă un localnic să îi ia la autostop. La un moment dat, influencerița și Alex Gîlcă au fost duși la o destinație greșită de către șoferul care le promisese că îi va duce la Irina Fodor.

„Cătălin, m-aș fi așteptat ca fix tu să înțelegi cât de mult pot afecta gesturile altora. Ai trecut prin momente dificile, ai vorbit public despre drama ta. Oamenii au empatizat cu tine inclusiv eu. Mă surprinde să văd că ai decis să faci spectacol pe imaginea soției mele. Valerie a ales să vină la Asia Express fără filtre, fără teama de a fi ea însăși. Cătălin, este o mare diferență în a face oamenii să râdă și a face oamenii de râs. Prima cere talent, iar a doua nu cere mare lucru. Nu vreau să te jignesc sau să-ți transform viața personală într-o glumă, dar că din propria ta experiență poate fi lipsa de respect. Eu m-am întors din Asia Express cu aceeași femeie de care m-am îndrăgostit, dar acum o admir și mai mult. Știu cât de greu a fost acolo și cât de greu ne este să facem față la tot ce se întâmplă acum în online. Dacă tot vorbim de stăpânul inelelor, am învățat un lucru: nu tot ce e prețios trebuie să strălucească în ochii lumii. Este suficient să știi ce comoară ai acasă. Acesta este mesajul meu pentru tine, de la bărbat la bărbat. Vreau să-ți ceri scuze față de soția mea, cum vrei tu, public sau în privat. La fel ai face și tu. La fel cum ai luptat pentru familia și soția ta”, a fost mesajul lui Alex Gîlcă pentru Cătălin Bordea.

Când a văzut că a fost dusă într-o destinație greșită și lăsat în ploaie, Valerie Lungu a izbucnit în plâns și a început să țipe la șofer. În timp ce Alex Gîlcă încerca să o calmeze, situația a degenerat în momentul în care producția i-a avertizat că șoferul ar intenționa să cheme poliția.

„Ce să-i fac, frate? Dacă nu vrei să mă iei, de ce mă iei prost? Mai bine nu mă duci! Lasă-mă acolo să stau în ploaie”, a spus Valerie Lungu.

Cătălin Bordea a ironizat-o pe Valerie Lungu de la Asia Express. Cu ce personaj a asemănat-o

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