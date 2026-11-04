Tatăl Alinei Apostol, românca închisă de 9 ani în China, face dezvăluiri dureroase. Condiția impusă pentru a putea fi transferată în România

În ediția de miercuri, 4 noiembrie, a emisiunii Dan Capatos Show, tatăl Alinei Apostol, românca închisă într-un penitenciar din China, a făcut publice detalii cutremurătoare despre ultima conversație telefonică pe care a avut-o cu fiica sa, în urmă cu doar câteva ore. Românca are probleme medicale grave, nu-și mai poate folosi piciorul drept și acuză dureri insuportabile la coloană – vezi AICI emisiunea integrală.

Tatăl Alinei Apostol are voie să comunice cu fiica lui o singură dată pe lună, în prima zi de miercuri a fiecărei luni. Acesta a mărturisit că în convorbirea telefonică pe care au avut-o chiar astăzi, 4 noiembrie, Alina s-a plâns de dureri insuportabile la picorul drept și la coloană, dar și de faptul că nu îi este permis să viziteze un alt medic din afara penitenciarului și că este tratată superficial cu analgezice.

„Încerc și caut ajutor la toți oamenii care pot să ajute. Cât să mai reziste. Astăzi mi-a spus „Tată, sunt un om handicapat. Nu-mi mai pot folosi piciorul drep și de două săptămâni nu mă pot mișca”. Nu îmi vine să cred! Cer autorităților române să mă ajute să-mi aduc copilul în țară. Mi-a spus că nu poate fi tratată în penitenciar, îi dau doar analgezice și nu îi dau voie să se trateze la un spital din afara penitenciarului. Mi-a spus că nu i-au arătat niciodată rezultatele analizelor sale”, a spus tatăl Alinei Apostol.

Pentru a putea fi adusă în România, una dintre condițiile impuse de statul chinez este achitarea unui prejudiciu în valoare de 215.000 de euro, o sumă care depășește cu mult posibilitățile financiare ale părintelui. Bărbatul a reușit să achite una dintre amenzi, în valoare de 55.000 de euro, însă nu a fost suficient.

Capatos: Pare că doar dumnevoastră puteți să achitați acest prejudiciu. Ei vor să vadă prejudiciul achitat. Tată Alinei Apostol: Dacă aș fi putut, eu aș fi plătit de acum 9 ani. Nu am cum sa plătesc 215.000 de euro + plus amenda de 400.000 de yuani, adică aproximativ 55.000 de euro. Am vrut să plătesc și să mai achit din datoria de la statul chinez. Am achitat amenda de 55.000 de euro, mi-am vândut apartamentul, mi-am vândut casa, am plătit avocații de-a lungul acestor ani. Sunt mulți bani pentru mine. După 6 luni, în noiembrie 2025, au venit și m-au întrebat dacă sunt de acord ca acești bani să fie considerat prejudiciu. Le-am zis că da. Mi-au spus că mai e nevoie de 17.000 de euro, partea fetei, și le-am spus că le trimit. Apoi s-au sucit.

Cine este Alina Apostol

Cazul Alinei Apostol a ajuns în atenția publică din România prin intermediul clujeanului Marius Balo, profesorul român care a executat 8 ani de detenție în China. Acesta a lansat mai multe apeluri de ajutorare atât în mediul online, cât și către instituțiile statului român, pe care le acuză că nu fac demersuri pentru a o aduce acasă.

Alina Apostol este absolventă a Facultății de Litere și a fost arestată în China, în decembrie 2017, în provincia chineză Fujian. Ea era angajată într-o companie condusă de un cetățean chinez, un român și un sirian. Românca lucra ca traducătoare, iar în 2017 a fost acuzată direct de fraudă bancară. Tribunalul din Shishi, provincia Fujian, a condamant-o pe româncă la o pedeapsă cu închisoare de 13 ani și jumătate plus plata unei amenzi în valoare de 55.0000 de euro și a unui prejudiciu în valoare de 215.000 de euro – despăgubiri către victimele infracțiunii. După aproape un deceniu petrecut în spatele gratiilor, Alina nu și-a pierdut speranța și încă speră că va putea fi adusă în România.

Potrivit legislației Republicii Populare Chineze, achitarea amenzii și despăgubirilor stabilite prin hotărârea de condamnarea reprezintă o condiție obligatorie pentru finalizarea procedurii de transferare a Alinei din penitenciarul din China în România. Ultima plată a fost înregistrată în anul 2024, reprezentând contrvalaorea unei amenzi. Chiar și așa, românca nu poate fi transferată acasă până când datoria nu este achitată integral.

Reprezentanții Ministerului Justiției declarat public că statul român nu poate achite suma restantă, însă au discutat cu familia Alinei pentru a găsi o modalitate alternativă de plată.