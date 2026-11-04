Marius Balo, șocat de condițiile de detenție din China. Profesorul a fost închis, timp de 8 ani, pentru o ”fraudă” de 80 de dolari

Marius Balo, profesorul român care a executat opt ani de închisoare în China, a fost prezent în emisiunea Dan Capatos Show, unde a vorbit despre condițiile grele ale detenției și modul în care a fost tratat. Având în vedere experiența sa, profesorul empatizează cu Alinei Apostol, românca închisă de aproape nouă ani în China. Marius Balo a făcut dezvăluiri uluitoare.

În ediția de miercuri, 4 noiembrie, a emisiunii Dan Capatos Show, Marius Balo a făcut noi dezvăluiri despre cazul Aline Apostol, dar a vorbit și despre experiența sa din închisoare. Acesta a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru complicitate la fraudă contractuală în cadrul unui grup infracțional care utiliza firme-fantomă.

În anul 2014, când lucra ca profesor de engleză în Beijing, Marius Balo a primit un comision de 80 de dolari de la niște chinezi pentru a-și folosi numele și pașaportul în scopul înființării unor companii. Deși Marius Balo a susținut că a fost o victimă și că nu știa nimic, justiția din China l-a considerat complice.

Marius Balo, arestat în China

Duminică, 1 noiembrie, Marius Balo a transmis că intră în greva foamei și că va consuma doar apă până când situația Alinei Apostol va fi rezolvată. Acum, acesta a făcut câteva dezvăluiri despre experiența sa din închisoare din China. A povestit cum a fost arestat și interogat. A stat 24 de ore pe faimosul scaun tigru, un instrument de interogatoriu și tortură utilizat în centrele de detenție din China.

„Patru ani de zile am mers, până într-o dimineață când au tăbărât peste o ceată de milițieni. Ne-au ridicat pe toți, eram vreo 20 de oameni la sediul firmei, ne-au urcat în niște dube și ne-au condus la sediul miliției economice. O clădire din centrul orașului unde am fost coborât în beci și apoi interogat. Ne-au ridicat pe toți, ne-au dus la sediul miliției economice, acolo în beci, era undeva la nivelul minus 3, unde nu se mai vede lumina solului, nu mai sunt ferestre. Sunt doar niște încăperi unde ești așezat pe un scaun, un scaun de metal, renumitul sau faimosul scaun tigru. Unde ești prins de mâini și de picioare cu niște cleme și apoi cu o rangă de piept, de o asemenea manieră încât nu te mai poți mișca absolut deloc. Singurul lucru pe care ți-l mai poți mișca este gura, să răspunzi întrebărilor. Și acolo am stat așezat pe scaunul acesta 24 de ore. Am fost interogat, am aflat de ce fuseserăm arestați. (…) În acel moment eram doi străini, eu și cu un englez. Alături de mine a arestat era un englez. Englezul, a doua zi, exact aceleași îndatoriri le avem, l-au eliberat. Englezule, du-te acasă, trăiește-ți viața. Și s-a întors la viața lui, la prietena lui. Pentru mine s-a deschis ușa din stânga și mi-a spus: tu, vii cu noi. Și am fost condus la centrul de detenție, locul unde urma să aștept să fiu judecat și condamnat”, Marius Balo.

Marius Balo, șocat de condițiile de detenție din China

De asemenea, Marius Balo a mai povestit că centrele de detenție din China au condiții mult mai grele decât cele din România. Acesta a fost încarcerat într-o cameră de doar 12 metri pătrați, în care se aflau alte 12 persoane. Singurul lucru pe care l-a primit a fost o păturică roz cu care putea să se învelească.

Mai mult, fiind ultimul venit, profesorul a prins cel mai prost loc din celulă, fix lângă locul în care toți deținuții își făceau nevoile.

„Acolo am ajuns la patru dimineața, m-au dezbrăcat de toate hainele, am rămas doar în lenjerie, m-au condus pe un hol cu foarte multe uși. S-a deschis ușa de la prima încăpere și m-au invitat înăuntru. Și acolo, ce văd, o mulțime de oameni, într-un spațiu de 12 metri pătrați, ca sarmalele, unul lângă celălalt. 12 oameni, dormeau cu toții pe jos, înveliți în niște păturele roz. Fiecare avea o păturică roz. Am primit și eu una imediat. Bineînțeles că nu era o păturică nouă. Era o păturică care, mă gândesc, fusese folosită de mai mulți oameni înaintea mea pentru că arăta și mirosea îngrozitor. Iar locul meu, fiind ultimul sosit în colivia aceea de 12 metri pătrați, era chiar lângă ușă, cu capul către colț. Era locul unde camerele de supraveghere băteau cel mai bine. Era locul ultimului sosit, noului venit în Colivie. Și observ că în colțul acela unde eu trebuia să stau cu capul, era o gaură în pământ. Mi-am dat seama imediat ce era gaura aceea, că o văzuse de nenumărate ori în Beijing. Era gaura pentru nevoi. Locul unde să mergi să-ți faci nevoile. În văzul tuturor. Nu exista nicio perdeluță sau un paravan care să te protejeze de ochii celorlalți. Nu. Tu trebuia să mergi să-ți faci nevoile. Două săptămâni aproape n-am putut să merg să-mi fac nevoile. Cum să merg? Cum să fac? Cum să fac așa ceva? Cum să se uite oamenii aceia la mine? Mental m-am blocat. Două săptămâni te rog să mă crezi, Dan, cu toate că mâncam în fiecare dimineață o rădăcină de lotus sau o bucățică de orez sau ce îmi dădeau de mâncare. Mâncam, consumam, dar organismul meu se blocase. Cum să fac așa ceva în văzut tuturor?”, a mai povestit Marius Balo. În prezent, Marius Balo a intrat în greva foamei pentru a pune presiune pe autorități pentru rezolvarea cazului Alinei Apostol. Românca a fost condamnată în 2019 la 13 ani și jumătate de închisoare pentru o fraudă cu carduri bancare. În prezent, femeia își execută pedeapsa într-un penitenciar din China, deși o instanță din România a decis încă din 2023 că poate fi transferată în țară, după adaptarea pedepsei la legislația românească.

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