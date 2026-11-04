Iulian Demeter, luat prin surprindere de descinderile poliției! Nu era acasă când au venit mascații: „Soția m-a sunat și mi-a zis”

Iulian Demeter a făcut declarații explozive după ce s-a trezit cu poliția la ușă. Influencerul a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a ajuns fiul său de numai 10 ani să comande un pistol de pe un site oficial și ce s-a întâmplat în momentul în care oamenii legii au descins la locuința sa. O poveste care pare desprinsă dintr-un film, numai că aici protagonistul nu e vreun mafiot, ci un copil care a dat câteva clickuri și s-a trezit cu poliția pe fir.

Iulian Demeter a ajuns în vizorul anchetatorilor într-o investigație care vizează comenzi de arme făcute pe internet. Polițiștii au descins în 10 locații din județul Dâmbovița, iar una dintre ele a fost chiar locuința influencerului. Numai că surpriza abia atunci a venit: în povestea asta, cel care a dat comanda era chiar fiul său, un puști de numai 10 ani!

Haosul a pornit după ce autoritățile au aflat că mai multe persoane au comandat arme de pe o platformă online din Cehia. Polițiștii au început verificările, iar surpriza a venit când au ajuns la comanda făcută de fiul lui Iulian Demeter, în vârstă de numai 10 ani. Puștiul își cumpărase un pistol neletal, dar care putea fi periculos. Și uite așa, o simplă comandă online a transformat casa influencerului în punct de descindere pentru oamenii legii. Că una e să-ți comanzi o kendama la 10 ani și cu totul alta să-ți vină pistolul la ușă!

S-a trezit cu poliția la ușă

Influencerul a povestit, pentru CANCAN.RO, că n-a știut ce a comandat fiul său și că a aflat toată povestea abia când s-a trezit cu poliția la ușă. Șocul a fost cu atât mai mare cu cât mandatul de percheziție era emis chiar pe numele băiețelului, nu pe al părinților. El consideră că problema este una cât se poate de serioasă, pentru că minorii pot comanda pistoale de pe internet fără să le verifice nimeni vârsta, de parcă buletinul ar fi opțional.

„Povestea e drăguță până la un punct. Problema este că fiul meu de 10 ani a putut să comande un pistol de pe un site oficial de airsoft. El l-a luat efectiv de pe un site oficial. Nu a fost întrebat nimic, nu i-a cerut nimeni buletinul, doar a dat comanda. Și-a completat datele, a trecut și vârsta și tot, iar poliția a intrat pe fir. Fiul meu l-a văzut ca pe o jucărie. Soția mea m-a sunat și mi-a zis. Sunt mulțumit că toți cei care au fost la descindere au ținut cont de faptul că sunt copii în casă. Mandatul a fost pe numele copilului meu de 10 ani, nu pe al meu sau al soției mele. Oamenii legii au intrat, au discutat cu soția mea, au confiscat arma, și-au făcut percheziția și totul a fost ok, pentru că putea să fie o chestie traumatică pentru copiii mei”, a declarat Iulian Demeter pentru CANCAN.RO.

Puștiul avea bani de la colindat

Iulian Demeter a mai spus că fiul său nu a pus mâna pe cardurile lui sau ale soției și că pistolul a fost plătit cash. Puștiul avea bani strânși de la colindat, din schemele cu kendama și de la bunici. Se pare că băiatul își făcuse propriul buget, iar comanda a fost achitată din banii lui. Nu de pe cardul părinților, ci din pușculița personală!

„Fiul meu a înțeles de ce i s-a luat jucăria. Domnul polițist i-a explicat că este un pistol puternic și că se poate răni. Nu a folosit bani de pe cardul meu, plata a fost cash. El are bani, strânge când merge cu colindul, face scheme cu kendama, îi dau bunicii. Cred că are bani și de acum doi ani, de când a fost cu colindul. Pistolul a costat 400-500 de lei”, a mai spus influencerul.

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