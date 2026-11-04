Iulian Demeter, luat prin surprindere de descinderile poliției! Nu era acasă când au venit mascații: „Soția m-a sunat și mi-a zis”

Iulian Demeter, luat prin surprindere de descinderile poliției! Nu era acasă când au venit mascații: „Soția m-a sunat și mi-a zis”
Galerie Foto 10
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Iulian Demeter a făcut declarații explozive după ce s-a trezit cu poliția la ușă. Influencerul a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a ajuns fiul său de numai 10 ani să comande un pistol de pe un site oficial și ce s-a întâmplat în momentul în care oamenii legii au descins la locuința sa. O poveste care pare desprinsă dintr-un film, numai că aici protagonistul nu e vreun mafiot, ci un copil care a dat câteva clickuri și s-a trezit cu poliția pe fir.

Iulian Demeter a ajuns în vizorul anchetatorilor într-o investigație care vizează comenzi de arme făcute pe internet. Polițiștii au descins în 10 locații din județul Dâmbovița, iar una dintre ele a fost chiar locuința influencerului. Numai că surpriza abia atunci a venit: în povestea asta, cel care a dat comanda era chiar fiul său, un puști de numai 10 ani!

Haosul a pornit după ce autoritățile au aflat că mai multe persoane au comandat arme de pe o platformă online din Cehia. Polițiștii au început verificările, iar surpriza a venit când au ajuns la comanda făcută de fiul lui Iulian Demeter, în vârstă de numai 10 ani. Puștiul își cumpărase un pistol neletal, dar care putea fi periculos. Și uite așa, o simplă comandă online a transformat casa influencerului în punct de descindere pentru oamenii legii. Că una e să-ți comanzi o kendama la 10 ani și cu totul alta să-ți vină pistolul la ușă!

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
10 poze

S-a trezit cu poliția la ușă

Influencerul a povestit, pentru CANCAN.RO, că n-a știut ce a comandat fiul său și că a aflat toată povestea abia când s-a trezit cu poliția la ușă. Șocul a fost cu atât mai mare cu cât mandatul de percheziție era emis chiar pe numele băiețelului, nu pe al părinților. El consideră că problema este una cât se poate de serioasă, pentru că minorii pot comanda pistoale de pe internet fără să le verifice nimeni vârsta, de parcă buletinul ar fi opțional.

„Povestea e drăguță până la un punct. Problema este că fiul meu de 10 ani a putut să comande un pistol de pe un site oficial de airsoft. El l-a luat efectiv de pe un site oficial. Nu a fost întrebat nimic, nu i-a cerut nimeni buletinul, doar a dat comanda. Și-a completat datele, a trecut și vârsta și tot, iar poliția a intrat pe fir.

Fiul meu l-a văzut ca pe o jucărie. Soția mea m-a sunat și mi-a zis. Sunt mulțumit că toți cei care au fost la descindere au ținut cont de faptul că sunt copii în casă. Mandatul a fost pe numele copilului meu de 10 ani, nu pe al meu sau al soției mele. Oamenii legii au intrat, au discutat cu soția mea, au confiscat arma, și-au făcut percheziția și totul a fost ok, pentru că putea să fie o chestie traumatică pentru copiii mei”, a declarat Iulian Demeter pentru CANCAN.RO.

Iulian Demeter și fiul lui

Iulian Demeter și fiul lui. Sursa foto Social Media

Puștiul avea bani de la colindat

Iulian Demeter a mai spus că fiul său nu a pus mâna pe cardurile lui sau ale soției și că pistolul a fost plătit cash. Puștiul avea bani strânși de la colindat, din schemele cu kendama și de la bunici. Se pare că băiatul își făcuse propriul buget, iar comanda a fost achitată din banii lui. Nu de pe cardul părinților, ci din pușculița personală!

„Fiul meu a înțeles de ce i s-a luat jucăria. Domnul polițist i-a explicat că este un pistol puternic și că se poate răni. Nu a folosit bani de pe cardul meu, plata a fost cash. El are bani, strânge când merge cu colindul, face scheme cu kendama, îi dau bunicii. Cred că are bani și de acum doi ani, de când a fost cu colindul. Pistolul a costat 400-500 de lei”, a mai spus influencerul.

VEZI ȘI: Ce s-a ales de Iulian Demeter, bărbatul care a divorţat-o pe Sylvia de Andrei Ștefănescu în 2012
Prințesica de la Tărtășești l-a ”reintegrat social” la NUBA pe soțul musculos!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Casa bântuită de fantome a lui Corneliu Baba, pe cale să devină galerie de artă. Soția lui Rareș Bogdan a fugit de fantome, fondatorul Regina Maria joacă tare!
Casa bântuită de fantome a lui Corneliu Baba, pe cale să devină galerie de artă. Soția lui Rareș Bogdan a fugit de fantome, fondatorul Regina Maria joacă tare!
Război total la Insula Iubirii! Ian a desființat-o pe Frankie: „O babă, o scorpie de femeie”
Război total la Insula Iubirii! Ian a desființat-o pe Frankie: „O babă, o scorpie de femeie”
Marian Grozavu, declarație de dragoste pentru iubita lui, Lorena, în direct, la CANCAN pe insulă: „Îți mulțumesc pentru toate gesturile frumoase”
Marian Grozavu, declarație de dragoste pentru iubita lui, Lorena, în direct, la CANCAN pe insulă: „Îți mulțumesc pentru toate gesturile frumoase”
Soția lui Ogică, mutilată într-o clinică estetică! Acuzații cutremurătoare: „Am suferit psihic. Este inadmisibil”
Soția lui Ogică, mutilată într-o clinică estetică! Acuzații cutremurătoare: „Am suferit psihic. Este inadmisibil”
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: ”Am locuit toți trei” | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: ”Am locuit toți trei” | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Mediafax
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
Gandul.ro
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cât cer artiștii pentru concertele de Revelion. Smiley și Alex Velea, în topul celor mai scumpi. Tarifele ajung la 38.000 de euro
Adevarul
Cât cer artiștii pentru concertele de Revelion. Smiley și Alex Velea, în topul celor mai scumpi. Tarifele ajung la 38.000 de euro
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Digi24
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Șpagă la Apele Române pentru amenzi mai mici. Doi angajați, arestați preventiv
Mediafax
Șpagă la Apele Române pentru amenzi mai mici. Doi angajați, arestați preventiv
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mihaela Runceanu, ultima convorbire cu părinții. Telefonul care s-a încheiat tragic
Click.ro
Mihaela Runceanu, ultima convorbire cu părinții. Telefonul care s-a încheiat tragic
Ce consecințe va avea victoria democraților la alegerile din SUA. „Va urma un război politic dur”
Digi 24
Ce consecințe va avea victoria democraților la alegerile din SUA. „Va urma un război politic dur”
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
Digi24
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
În anii ’40, armata SUA a detonat o bombă nucleară sub apă. Nu se așteptau la ce a urmat
go4it.ro
În anii ’40, armata SUA a detonat o bombă nucleară sub apă. Nu se așteptau la ce a urmat
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
Gandul.ro
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Mediafax Spania
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.