Soția lui Ogică, mutilată într-o clinică estetică! Acuzații cutremurătoare: „Am suferit psihic. Este inadmisibil”

Soția lui Ogică, mutilată într-o clinică estetică! Acuzații cutremurătoare: „Am suferit psihic. Este inadmisibil”
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Paula Cojocari, soția lui Stelian Ogică. Sursa foto Social Media
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Paula Cojocari, soția lui Stelian Ogică, a fost mutilată într-o clinică estetică. Blondina a povestit, pentru CANCAN.RO, că a trecut printr-un adevărat coșmar în timpul unei proceduri, iar când a cerut explicații, patroana salonului s-a făcut nevăzută și nu i-a mai răspuns la telefon. Paula a rămas cu o traumă psihică de nedescris, dar și cu o poveste care a luat o turnură neașteptată.

Paula a povestit că a fost clienta fidelă a unei celebre clinici timp de opt ani și că totul a mers bine până în ziua în care a ajuns să fie arsă pe picior în timpul unui tratament estetic. Iar reacția celor de la salon a lăsat-o mască! În loc să primească explicații și ajutor, blondina a fost sfătuită să se dea cu cremă de gălbenele. Da, exact! Patru arsuri de gradul II și o recomandare care sună mai degrabă a leac băbesc decât a reacție din partea unei clinici estetice.

Patroana clinicii a dispărut complet

Soția lui Stelian Ogică a spus că patroana a ignorat-o complet, nu i-a mai răspuns la telefon și a lăsat-o să se descurce singură cu urmările. În plus, experiența a afectat-o serios și psihic.

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„Am fost clienta salonului respectiv timp de 8 ani, perioadă în care am apelat constant la serviciile sale. Această relație s-a încheiat printr-o experiență pe care nu mi-aș fi imaginat vreodată că o voi trăi. În urma unei proceduri estetice, am suferit arsuri de gradul II în patru zone ale piciorului. Procedura nici măcar nu a fost efectuată de proprietara salonului, așa cum mi s-a promis.

Ceea ce m-a revoltat cel mai mult a fost lipsa de reacție și de empatie. Adică eu am fost clientă fidelă timp de 8 ani și am fost tratată ca un nimeni. Când le-am arătat ce mi-au făcut, mi-au spus să mă dau cu cremă de gălbenele și mi-au închis telefonul. După aceea, nici nu au mai răspuns. Asta a fost soluția lor: crema de gălbenele! Mi-au spus că arsurile vor trece după ce mă voi da cu cremă de gălbenele.

În salon nu aveau nici măcar o trusă de prim ajutor. Am fost la trei medici și toți mi-au confirmat că sunt arsuri de gradul II. Urmele acestora încă se mai văd. Am suferit psihic, iar toată această experiență a fost o traumă psihică pentru mine”, a declarat Paula pentru CANCAN.RO.

Paula Cojocari

Paula Cojocari. Sursa foto Social media

Și asta nu e tot! Soția lui Stelian Ogică a mai povestit că nu a fost prima dată când a plecat din clinica respectivă cu probleme. Paula a trecut prin alte două experiențe care au lăsat-o cu un gust amar, însă, la vremea respectivă, a ales să nu facă scandal și să treacă peste. Numai că, de data aceasta, lucrurile au mers mult prea departe.

A fost la un pas de șoc anafilactic

Blondina a dezvăluit că, în pandemie, a fost chiar la un pas de șoc anafilactic din cauza lipiciului pentru gene false folosit în salon. Practic, problemele s-au tot adunat, iar răbdarea ei a ajuns la final.

„Mi-au ars și sprâncenele acum ceva vreme și nici atunci nu am dat patroana în judecată. Am fost prostovană. În plus, în pandemie, era să fac șoc anafilactic din cauza lipiciului pentru gene false folosit în salonul respectiv. Deci sunt pățită de două ori. Nu mă așteptam să fie atât de nesimțită și lipsită de empatie. Este inadmisibil!”, a mai spus soția lui Stelian Ogică.

Soția lui Ogică a deschis un război juridic împotriva clinicii de înfrumusețare din vestul țării, după ce tratamentul estetic a lăsat-o cu arsuri pe picior. Iar disputa a ajuns într-un punct decisiv.

Dosarul deschis în 2023 a ajuns, recent, la Curtea de Apel Timișoara, unde Paula Cojocari este așteptată luna viitoare pentru bătălia finală.

„Admite in parte acţiunea civilă formulată de reclamanta COJOCARI PAULA … in contradictoriu cu pârâta SC … SRL, avand ca obiect pretentii. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 1000 euro, reprezentand despagubiri pentru daunele morale produse reclamantei urmare a arsurii suferite in urma tratamentului V-FORM. Respinge in rest cererea. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Judecatoria Timisoara”, a decis instanța de fond.

Nemulțumită de hotărârea primei instanțe, Paula Cojocari a făcut apel, iar acum așteaptă verdictul final de la Curtea de Apel Timișoara. Iar dosarul vine la pachet cu acuzații serioase. La dosar au fost depuse probe potrivit cărora clinica nu ar fi avut autorizație de funcționare, iar femeia care a efectuat procedura nici măcar nu ar fi avut contract de muncă.

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