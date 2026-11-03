Bodyguardul român care a păzit starurile lumii! Povești incredibile cu Julio Iglesias, Nicolas Cage și Goran Bregović

De la Julio Iglesias la Nicolas Cage și Goran Bregović! Sfarmă Piatră, dezvăluiri din culisele întâlnirilor cu vedetele internaționale, în cadrul emisiunii „Martorii”: „Avea gardă de corp la ușa camerei, 24 de ore din 24!”

Puțini au privilegiul de a descoperi cum se comportă marile staruri departe de lumina reflectoarelor. Dincolo de imaginea atent construită pentru public, celebritățile au propriile tabieturi, cerințe și obiceiuri, unele dintre ele surprinzătoare. Iar experiența celor care le-au asigurat protecția oferă o perspectivă cu totul diferită asupra vieții lor.

„Avea o problemă medicală destul de gravă și, din păcate, am ratat această oportunitate”

Julio Iglesias nu renunța la paza permanentă, Nicolas Cage își petrecea timpul într-o rulotă impresionantă, iar Goran Bregović combina pasiunea pentru muzică și distracție cu antrenamentele la o sală din Sibiu. Sunt doar câteva dintre episoadele rememorate de Sfarmă Piatră, care a oferit detalii savuroase despre interacțiunile sale cu artiștii internaționali.

Interviul integral este disponibil pe canalul de YouTube Gândul, în emisiunea „Martorii”, moderată de Andrei Dumitrescu.

Sfarmă Piatră: Cele mai interesante persoane despre care pot să dau nume… Primul a fost Julio Iglesias. Când a venit la Sibiu, cu ceva timp înainte ca orașul să devină Capitală Culturală Europeană, era deja destul de în vârstă. A dorit întotdeauna să fie însoțit de două gărzi de corp și să aibă permanent, 24 de ore din 24, o gardă de corp la ușa camerei sale de hotel. Așa s-a procedat. Paza s-a organizat în schimburi, iar însoțirea lui s-a făcut tot în schimburi, timp de nouă zile, în orașul în care locuiesc. Aceasta a fost dorința lui. Era un om destul de modest, în regulă și comunicativ, dar se simțea în siguranță cu acest tip de protecție personală.

În ceea ce îl privește pe Nicolas Cage, trebuia să joc alături de el într-un film, în rolul unui kurd, personaj negativ. Erau trei personaje negative care răpeau un copil. Aveam patru replici, însă, în dimineața în care trebuia să plec spre București, la ora șapte, pentru a semna contractul, a trebuit să renunț. Deși suma nu era foarte mare, 100 de dolari pe zi, mă interesa foarte mult oportunitatea de a juca și eu într-un film alături de Nicolas Cage. A trebuit însă să merg de urgență la Cluj, împreună cu copilul meu cel mare, care era atunci singurul meu copil. Avea o problemă medicală destul de gravă și, din păcate, am ratat această oportunitate. Nu am ratat însă contractul de pază și protecție pentru întregul platou de filmare. Timp de două săptămâni, firma mea a asigurat securitatea întregii echipe. Nicolas Cage era, la rândul lui, un om în regulă. Nu ieșea în oraș. Stătea pur și simplu într-un parc și locuia într-o rulotă extraordinar de mare. Nu a fost cazat la hotel.

Am fost de două ori gardă de corp pentru Goran Bregović. Când venea în zona centrală a României, în special la Cluj și Sibiu, susținea concerte. Cu Goran Bregović, distracția este garantată! Știe să trăiască. Îi plac mâncarea, băutura și muzica. Nu face însă excese în public. Toți cei care sunt expuși în spațiul public încearcă să-și păstreze o anumită imagine. În viața privată, fiecare face ce dorește. Goran Bregović este un om căruia îi place foarte mult viața, din toate punctele de vedere. Dar nu își expune aceste obiceiuri în public, bineînțeles. El venea și la sala de fitness pe care o dețineam și pe care o administram eu. Cât timp stătea în Sibiu, venea să se antreneze. Mi-a oferit chiar și o dedicație pe unul dintre albumele sale, mai exact pe ultimul album lansat în 2009.

Îmi place foarte mult muzica balcanică a lui Goran Bregović, mai ales piesa „Kalashnikov”, pe care o știm cu toții din filmul „Pisica albă, pisica neagră”, dar și multe alte compoziții. Muzica balcanică a lui Goran Bregović este genială! Nu avem ce să mai discutăm. Era un om foarte comunicativ. Dacă nu l-ai cunoaște, probabil că nici nu l-ai lăsa să intre într-un club. Ai putea să te întrebi: „Ce cauți aici, moșule?” Deși nu era bătrân, cred că stilul lui de viață îl îmbătrânise puțin. Petrecerile, distracția, viața intensă… Avea, totuși, în spatele lui o formație pe care o conducea. Trebuie să ai o adevărată minte de muzician și un talent deosebit pentru a putea crea ceea ce a realizat el în acest gen muzical, cel al fanfarelor balcanice.

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