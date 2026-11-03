Motivul real pentru care Andreea Popescu și-a dorit să divorțeze de Rareș Cojoc: ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața, că ți-ai găsit iubirea vieții”

Unul dintre divorțurile neașteptate din acest an a fost cel dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cei doi au pus capăt unui mariaj de lungă durată, dar au rămas în relații bune. Acum, bruneta a dezvăluit motivul pentru care a decis să iasă din relația cu dansatorul, chiar dacă el și-a dorit salvarea căsniciei. Andreea Popescu a fost cea care a luat decizia, iar timpul i-a dovedit că a avut dreptate.

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Cei doi și-au spus adio în primăvara acestui an, din dorința brunetei, se pare. Deși s-au separat, cei doi au rămas în relații bune de dragul copiilor, iar bruneta a acceptat-o chiar și pe noua iubită a sportivului.

Motivul pentru care Andreea Popescu și-a dorit divorțul

Deși pentru ani de zile au format un cuplu, se pare că în ultima perioadă relația celor doi se deteriorase, așa că au început și discuțiile despre despărțire. Rare Cojoc nu și-a dorit ca mariajul său să ajungă la final, așa că a vrut să își salveze relația și să facă schimbări pentru ca lucrurile să meargă mai bine.

Însă, în ciuda acestui lucru, Andreea Popescu și-a dorit despărțirea. Influencerița a mărturisit recent că, din păcate, ea nu a mai crezut că lucrurile se pot schimba. Deși partenerul părea dispus să încerce, bruneta nu a mai crezut că schimbările de care relația lor avea nevoie ar fi putut fi unele de durată.

„El și-a dorit foarte mult această căsnicie și a dorit să nu ne despărțim. Eu nu am crezut și el știe în ce n-am crezut eu. Eu nu cred că un om se poate schimba la 180 de grade așa, dintr-o dată. Nu cred. Te schimbi, dar nu durează. Adică nu te schimbi pe bune”, a mărturisit Andreea Popescu, în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

Acum, Andreea Popescu este mulțumită că și-a ascultat instinctul. Din punctul ei de vedere, faptul că Rareș Cojoc și-a găsit atât de repede o parteneră nouă demonstrează exact că sentimentele pentru ea nu mai erau unele solide și că între ei nu mai era vorba de iubire. Bruneta consideră că, atunci când un om a iubit cu adevărat, nu are cum să treacă așa repede peste și să se arunce într-o nouă poveste de iubire.

„Tu când iubești o persoană cu adevărat, din tot sufletul tău, așa cum spui, și din toată inima ta, este imposibil ca după o lună, două, trei, cinci, șase, șapte, un an să-ți refaci viața așa. Este imposibil. Când iubești cu adevărat, se vede în timp, în ani. Sunt femei sau bărbați care nu și-au refăcut viața după ani de zile. Am zis să îmi mulțumească că a scăpat de mine. Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții? I-am zis: Trebuie să-mi mulțumești toată viața, că ți-ai găsit iubirea vieții. Că ai scăpat de mine”, a mai spus Andreea Popescu.

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Foto: Instagram