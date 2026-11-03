Motivul real pentru care Andreea Popescu și-a dorit să divorțeze de Rareș Cojoc: ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața, că ți-ai găsit iubirea vieții”

Motivul real pentru care Andreea Popescu și-a dorit să divorțeze de Rareș Cojoc: ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața, că ți-ai găsit iubirea vieții”
Galerie Foto 5
Motivul pentru care Andreea Popescu și-a dorit divorțul
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Unul dintre divorțurile neașteptate din acest an a fost cel dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cei doi au pus capăt unui mariaj de lungă durată, dar au rămas în relații bune. Acum, bruneta a dezvăluit motivul pentru care a decis să iasă din relația cu dansatorul, chiar dacă el și-a dorit salvarea căsniciei. Andreea Popescu a fost cea care a luat decizia, iar timpul i-a dovedit că a avut dreptate.

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Cei doi și-au spus adio în primăvara acestui an, din dorința brunetei, se pare. Deși s-au separat, cei doi au rămas în relații bune de dragul copiilor, iar bruneta a acceptat-o chiar și pe noua iubită a sportivului.

Motivul pentru care Andreea Popescu și-a dorit divorțul

Deși pentru ani de zile au format un cuplu, se pare că în ultima perioadă relația celor doi se deteriorase, așa că au început și discuțiile despre despărțire. Rare Cojoc nu și-a dorit ca mariajul său să ajungă la final, așa că a vrut să își salveze relația și să facă schimbări pentru ca lucrurile să meargă mai bine.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Însă, în ciuda acestui lucru, Andreea Popescu și-a dorit despărțirea. Influencerița a mărturisit recent că, din păcate, ea nu a mai crezut că lucrurile se pot schimba. Deși partenerul părea dispus să încerce, bruneta nu a mai crezut că schimbările de care relația lor avea nevoie ar fi putut fi unele de durată.

„El și-a dorit foarte mult această căsnicie și a dorit să nu ne despărțim. Eu nu am crezut și el știe în ce n-am crezut eu. Eu nu cred că un om se poate schimba la 180 de grade așa, dintr-o dată. Nu cred. Te schimbi, dar nu durează. Adică nu te schimbi pe bune”, a mărturisit Andreea Popescu, în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

Andreea Popescu și-a dorit divorțul /Foto: Instagram

Acum, Andreea Popescu este mulțumită că și-a ascultat instinctul. Din punctul ei de vedere, faptul că Rareș Cojoc și-a găsit atât de repede o parteneră nouă demonstrează exact că sentimentele pentru ea nu mai erau unele solide și că între ei nu mai era vorba de iubire. Bruneta consideră că, atunci când un om a iubit cu adevărat, nu are cum să treacă așa repede peste și să se arunce într-o nouă poveste de iubire.

„Tu când iubești o persoană cu adevărat, din tot sufletul tău, așa cum spui, și din toată inima ta, este imposibil ca după o lună, două, trei, cinci, șase, șapte, un an să-ți refaci viața așa. Este imposibil.

Când iubești cu adevărat, se vede în timp, în ani. Sunt femei sau bărbați care nu și-au refăcut viața după ani de zile. Am zis să îmi mulțumească că a scăpat de mine. Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții? I-am zis: Trebuie să-mi mulțumești toată viața, că ți-ai găsit iubirea vieții. Că ai scăpat de mine”, a mai spus Andreea Popescu.

 

CITEȘTE ȘI:

Penthouse-ul în care s-a mutat Andreea Popescu este închiriat. Cine îi plătește jumătate din suma pentru chirie, de fapt

Cu cine a ieșit Andreea Popescu în oraș, în timp ce Rareș Cojoc își sărbătorea de zor iubita în vacanța din Mauritius

 

Foto: Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre tratamentul preferențial pe care l-ar avea Vlad Bălțățeanu în închisoare: ”Ca să nu mai comită ceva”
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre tratamentul preferențial pe care l-ar avea Vlad Bălțățeanu în închisoare: ”Ca să nu mai comită ceva”
Walter Zenga, mesaj emoționant pentru Raluca la 6 ani de la divorț. Nimeni nu se aștepta la asta!
Walter Zenga, mesaj emoționant pentru Raluca la 6 ani de la divorț. Nimeni nu se aștepta la asta!
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! ”Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări”
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! ”Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări”
Cine a încurajat-o pe Gabriela Cristea să apeleze la un specialist pentru a scăpa de kilogramele în plus: ”M-a sunat și plângea isteric”
Cine a încurajat-o pe Gabriela Cristea să apeleze la un specialist pentru a scăpa de kilogramele în plus: ”M-a sunat și plângea isteric”
Ce tatuaj și-a făcut Ian, după ce iubita lui a căzut în ispită cu George: ”Ne jaguarizăm, poate așa ne place Mira mai mult”
Ce tatuaj și-a făcut Ian, după ce iubita lui a căzut în ispită cu George: ”Ne jaguarizăm, poate așa ne place Mira mai mult”
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
Mediafax
Horoscop 4 noiembrie 2026. O veste neașteptată poate schimba ziua Peștilor! Ce surprize le rezervă astrele celorlalte zodii
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Gandul.ro
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Adevarul
„Mi se rupe sufletul când trec pe lângă aceste bijuterii arhitecturale”. Cum ajung palatele de epocă din București în paragină
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
eMAG a dezvăluit primele oferte de Black Friday 2026. Prețuri începând de la 1 leu
Mediafax
eMAG a dezvăluit primele oferte de Black Friday 2026. Prețuri începând de la 1 leu
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
Click.ro
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Gandul.ro
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Mediafax Spania
Sfatul unui chef: ordinea în care să pui ingredientele în salată!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.