Cristina Petre vrea să-și refacă viața după divorțul de Andrei Rotaru. Dezvăluiri despre o nouă relație

Cristina Petre și Andrei Rotaru au ales să meargă pe drumuri separate în urmă cu câteva luni. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a lăsat toate grijile și a plecat în vacanță în Marea Britanie. Ea a abordat un subiect care este pe buzele tuturor: este sau nu pregătită pentru o nouă relație?

Cristina Petre și Andrei Rotaru au devenit cunoscuți în urma participării la Insula Iubirii. Deși parcursul lor a fost unul dureros în Thailanda, au decis să își mai acorde o șansă. Numai că lanțul de iubire s-a rupt definitiv. Șatena își vede de viață și se bucură de cele mai mici lucruri. De curând, aflată în vacanță și întrebată de un utilizator dacă este gata pentru o nouă relație, aceasta nu a ezitat și a spus că își dorește să iubească din nou. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Este sau nu Cristina Petre gata pentru o nouă relație?

În urma despărțirii celor doi foști concurenți de la Insula Iubirii, au ieșit la iveală adevăruri neașteptate. Deși încă este în plin proces de vindecare, Cristina Petre pare mai fericită ca niciodată. Aceasta își canalizează energia pe familie și apropiați, care o ajută să treacă peste momentele dificile.

Șatena a fost întrebată în repetate rânduri dacă este pregătită pentru o nouă relație, iar dacă în trecut a refuzat să audă despre asta, acum este gata să iubească din nou. Ea a mărturisit în mediul online că a trimis dorința către Univers, adică manifestează un bărbat potrivit pentru ea, dar care să vină la momentul oportun.

„Am trimis dorința către cer. Restul… la timpul potrivit. Iubesc liniștea, dar nu sunt neapărat nici cel mai mare fan al singurătății, așa că îl las pe Dumnezeu să decidă pentru mine, eu sunt pregătită”, a declarat Cristina Petre, pe Instagram.

Cristina Petre a trecut prin clipe grele

Acum ceva timp, Cristina s-a operat pentru o afecțiune mai veche. Deși procedura nu era una complicată, lucrurile nu au mers așa cum și-a dorit.

Pentru câteva clipe nu știa ce îi rezervă viitorul, însă nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu și medici. Ulterior a scris un mesaj emoționant în mediul online.

„Uneori, vindecarea nu vine într-o zi. Vine încet. Într-o dimineață în care te trezești și parcă doare puțin mai puțin. Într-o rugăciune. Într-un zâmbet pe care nu l-ai mai avut de ceva vreme. Într-o ieșire din casă. Într-un „sunt bine” pe care, pentru prima dată, îl spui și chiar îl simți. Și poate că nu ne dăm seama în fiecare zi, dar, fără să știm, ne întoarcem către noi”, a scris ea, pe Instagram.

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