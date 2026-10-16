Ce face Cristina Petre după problemele grave de sănătate. Coincidența care a marcat-o pe ex participanta Insula iubirii

Cristina Petre a trecut printr-o perioadă dificilă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ajuns pe masa de operație, iar starea sa s-a complicat. După ce a făcut recuperare, lucrurile din viața ei s-au așezat. Acum este pregătită să plece în vacanță și a împărtășit în mediul online coincidența care a marcat-o.

Fosta parteneră a lui Andrei Rotaru a dezvăluit că viața i s-a schimbat radical în ultimii doi ani. Despărțirea și operația prin care a trecut au făcut-o să trăiască sentimente intense. Așadar, după un amalgam de emoții, șatena este pregătită să plece în vacanță. Și nu oriunde! Ex-concurenta de la Insula Iubirii pleacă în Marea Britanie, locul în care a avut parte de experiențe unice. Însă, uitându-se în spate, a avut o realizare incredibilă: merge în vacanță chiar în perioada în care a fost și în urmă cu doi ani. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Coincidența care a marcat-o pe Cristina Petre

Cristina Petre a repostat un videoclip de acum doi ani, dinainte de a pleca în vacanță. Ea a realizat că vacanța de atunci coincide cu perioada în care merge din nou în Marea Britanie.

Fosta parteneră a lui Andrei Rotaru a subliniat cât de interesantă este viața și cum destinul te duce în aceleași locuri, dar după transformări incredibile în timp.

„Mi-a apărut amintirea asta, iar acum, la doi ani distanță, uite-mă din nou pregătindu-mă de vacanță, cu zborul spre aceeași țară. Ce interesantă e viața… Uneori, fără să ne dăm seama, ajungem din nou în același loc, dar între timp se schimbă atât de multe în noi. Aceeași destinație, doi ani distanță și o mulțime de lucruri trăite între timp”, a scris Cristina Petre, pe Instagram.

Ce s-a întâmplat cu fosta concurentă de la Insula Iubirii după operație

Vedeta a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că intervenția pe care a făcut-o nu era una complicată. Cu toate acestea, a trecut prin momente dificile ulterior.

Cristina Petre a făcut hemoragie și a pierdut funcțiile vitale. Totuși, ea a trecut peste clipele grele, iar acum este mai bine ca niciodată, mai ales că a avut alături oamenii apropiați.

„Am făcut o intervenție care, aparent, trebuia să fie una ușoară. Era vorba despre un fibrom pe care l-am neglijat. Trebuia să fie o intervenție ușoară, laparoscopică, dar s-a complicat pe masa de operație. A fost foarte vascularizat. Am făcut o hemoragie puternică. Mi s-au făcut transfuzii, am pierdut funcțiile vitale de două ori și tot așa. De acolo și recuperarea mai grea. Am stat în spital 8 zile. A trebuit să o iau de la zero cu mersul. Am avut lângă mine familia și prietenii apropiați”, a declarat Cristina Petre pentru CANCAN.RO.

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