Ce face Cristina Petre după problemele grave de sănătate. Coincidența care a marcat-o pe ex participanta Insula iubirii

Ce face Cristina Petre după problemele grave de sănătate. Coincidența care a marcat-o pe ex participanta Insula iubirii
Galerie Foto 6
Cristina Petre/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cristina Petre a trecut printr-o perioadă dificilă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ajuns pe masa de operație, iar starea sa s-a complicat. După ce a făcut recuperare, lucrurile din viața ei s-au așezat. Acum este pregătită să plece în vacanță și a împărtășit în mediul online coincidența care a marcat-o.

Fosta parteneră a lui Andrei Rotaru a dezvăluit că viața i s-a schimbat radical în ultimii doi ani. Despărțirea și operația prin care a trecut au făcut-o să trăiască sentimente intense. Așadar, după un amalgam de emoții, șatena este pregătită să plece în vacanță. Și nu oriunde! Ex-concurenta de la Insula Iubirii pleacă în Marea Britanie, locul în care a avut parte de experiențe unice. Însă, uitându-se în spate, a avut o realizare incredibilă: merge în vacanță chiar în perioada în care a fost și în urmă cu doi ani. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Coincidența care a marcat-o pe Cristina Petre

Cristina Petre a repostat un videoclip de acum doi ani, dinainte de a pleca în vacanță. Ea a realizat că vacanța de atunci coincide cu perioada în care merge din nou în Marea Britanie.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Fosta parteneră a lui Andrei Rotaru a subliniat cât de interesantă este viața și cum destinul te duce în aceleași locuri, dar după transformări incredibile în timp.

„Mi-a apărut amintirea asta, iar acum, la doi ani distanță, uite-mă din nou pregătindu-mă de vacanță, cu zborul spre aceeași țară. Ce interesantă e viața… Uneori, fără să ne dăm seama, ajungem din nou în același loc, dar între timp se schimbă atât de multe în noi. Aceeași destinație, doi ani distanță și o mulțime de lucruri trăite între timp”, a scris Cristina Petre, pe Instagram.

Cristina Petre/ sursa foto: social media

Cristina Petre/ sursa foto: social media

Ce s-a întâmplat cu fosta concurentă de la Insula Iubirii după operație

Vedeta a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că intervenția pe care a făcut-o nu era una complicată. Cu toate acestea, a trecut prin momente dificile ulterior.

Cristina Petre a făcut hemoragie și a pierdut funcțiile vitale. Totuși, ea a trecut peste clipele grele, iar acum este mai bine ca niciodată, mai ales că a avut alături oamenii apropiați.

„Am făcut o intervenție care, aparent, trebuia să fie una ușoară. Era vorba despre un fibrom pe care l-am neglijat. Trebuia să fie o intervenție ușoară, laparoscopică, dar s-a complicat pe masa de operație. A fost foarte vascularizat. Am făcut o hemoragie puternică. Mi s-au făcut transfuzii, am pierdut funcțiile vitale de două ori și tot așa. De acolo și recuperarea mai grea. Am stat în spital 8 zile. A trebuit să o iau de la zero cu mersul. Am avut lângă mine familia și prietenii apropiați”, a declarat Cristina Petre pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Ce s-a întâmplat cu Andrei Rotaru înainte de criza de plâns care a uimit pe toată lumea: „Am văzut-o pe stradă”

Cristina Petre, despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Vindecarea nu vine într-o zi”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ramona Olaru începe o nouă emisiune. La ce post se mută asistenta de la Antena 1
Ramona Olaru începe o nouă emisiune. La ce post se mută asistenta de la Antena 1
Bogdan Vlădău, pe patul de spital! Imaginea care i-a pus pe gânduri pe fani
Bogdan Vlădău, pe patul de spital! Imaginea care i-a pus pe gânduri pe fani
Iulia Albu, devastată de pierderea unei persoane dragi! Ce gest a făcut în memoria Rodicăi Costea
Iulia Albu, devastată de pierderea unei persoane dragi! Ce gest a făcut în memoria Rodicăi Costea
Motivul pentru care Doru Tudoruț a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit cântărețul, la 49 de ani
Motivul pentru care Doru Tudoruț a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit cântărețul, la 49 de ani
Claudia Ion s-a împăcat cu iubitul de la Insula iubirii? Gestul care lasă loc de interpretări
Claudia Ion s-a împăcat cu iubitul de la Insula iubirii? Gestul care lasă loc de interpretări
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Mediafax
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM
Gandul.ro
Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
Adevarul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
VIDEO. Câți bani a făcut un cerșetor în 8 ore, la pelerinajul de la Iași
Digi24
VIDEO. Câți bani a făcut un cerșetor în 8 ore, la pelerinajul de la Iași
Mașina lui Elon Musk sfidează gravitația! Noul Tesla Roadster sare peste vehicule, se răsucește în aer și promite un spectacol incredibil
Mediafax
Mașina lui Elon Musk sfidează gravitația! Noul Tesla Roadster sare peste vehicule, se răsucește în aer și promite un spectacol incredibil
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine este tânăra de 22 de ani suspectată că și-a ucis bunicul la Cluj. Aida locuia peste ocean și venise în vacanță
Click.ro
Cine este tânăra de 22 de ani suspectată că și-a ucis bunicul la Cluj. Aida locuia peste ocean și venise în vacanță
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Digi 24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump face o afirmație controversată despre „toaletele” din China. Ce îi răspunde Beijingul
Digi24
Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump face o afirmație controversată despre „toaletele” din China. Ce îi răspunde Beijingul
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
go4it.ro
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM
Gandul.ro
Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Mediafax Spania
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.