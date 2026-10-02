Cristina Petre, despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Vindecarea nu vine într-o zi”

Cristina Petre, despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Vindecarea nu vine într-o zi”
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Cristina Petre, cunoscută publicului din „Insula Iubirii”, a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce în ultimele săptămâni s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Fosta concurentă a povestit că a ajuns la spital pentru o intervenție pe care o considera una simplă, însă situația s-a complicat, iar perioada petrecută sub supravegherea medicilor a fost mai lungă decât s-ar fi așteptat.

Pe lângă provocările din plan personal, inclusiv divorțul și suferințele trăite după despărțire, Cristina Petre a decis să împărtășească experiența prin care a trecut pentru a le oferi încurajare celor care se confruntă cu situații asemănătoare. Ea a mărturisit că, în toate momentele dificile, credința și apropierea de divinitate au avut un rol important în procesul său de vindecare și de regăsire.

Cristina Petre, despre cea mai grea perioadă din viața ei

Fosta soție a lui Andrei Rotaru a transmis că perioadele grele nu sunt permanente și că, în timp, fiecare problemă își găsește rezolvarea. Potrivit acesteia, încercările prin care a trecut au ajutat-o să se descopere mai bine și să se apropie și mai mult de credință.

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„Uneori, în mijlocul unei perioade grele, avem impresia că ceea ce simțim acum va rămâne cu noi pentru totdeauna. Că tristețea nu va mai pleca. Că frica nu se va mai liniști. Că nu vom mai fi niciodată omul care eram înainte. Dar viața mi-a mai arătat ceva: nimic nu rămâne la fel. Uneori, vindecarea nu vine într-o zi. Vine încet. Într-o dimineață în care te trezești și parcă doare puțin mai puțin. Într-o rugăciune. Într-un zâmbet pe care nu l-ai mai avut de ceva vreme. Într-o ieșire din casă. Într-un „sunt bine” pe care, pentru prima dată, îl spui și chiar îl simți. Și poate că nu ne dăm seama în fiecare zi, dar, fără să știm, ne întoarcem către noi. De aceea, dacă astăzi treci printr-o perioadă grea, îți spun din inimă: nu te grăbi să crezi că aceasta este noua ta viață”, a scris Cristina Rotaru pe rețelele de socializare.

În urmă cu câteva săptămâni, Cristina Petre a trecut printr-o intervenție chirurgicală, iar recuperarea s-a dovedit a fi una dificilă. Vedeta s-a confruntat cu dureri puternice după operație, însă, treptat, starea sa s-a îmbunătățit, reușind să își revină complet.

Deși a ales să nu ofere detalii despre natura intervenției medicale, Cristina Petre și-a ținut urmăritorii la curent cu etapele recuperării și cu experiențele prin care a trecut în această perioadă.

CITEŞTE ŞI: Andrei Rotaru de la Insula Iubirii, mesaj în lacrimi pentru Cristina Petre. „Nu mai pot de dorul tău”

Cristina Petre începe un nou capitol. Ce a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii

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