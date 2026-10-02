Mama lui Laurențiu Reghecampf se confruntă cu noi probleme de sănătate. Ce mesaj a transmis antrenorul

Laurențiu Reghecampf trece printr-o perioadă dificilă. Antrenorul a împărtășit comunității sale din mediul online că mama sa se confruntă cu noi probleme de sănătate. Aceasta a fost internată de urgență la spital, iar fiul ei speră să se refacă repede.

Laurențiu Reghecampf a fost mai sincer ca niciodată pe rețelele de socializare și a mărturisit că trece prin clipe nu tocmai plăcute. Cea care i-a dat viață a fost internată la un spital privat, pentru a i se face mai multe investigații, dar și pentru a i se oferi tratamentul corespunzător.

Celebrul antrenor a ținut să mulțumească cadrelor medicale care s-au ocupat de mama sa și speră să se pună rapid pe picioare. Antrenorul FCSB a mai fost alături de femeie în anul 2022, atunci când a fost diagnosticată cu cancer. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mama lui Laurențiu Reghecampf se confruntă cu noi probleme de sănătate

Laurențiu Reghecampf este o persoană discretă, mai ales atunci când vine vorba de viața sa personală. De această dată, el a transmis un mesaj public echipajului medical care s-a îngrijit de mama sa, internată la un spital privat.

Antrenorul a ținut să le mulțumească pentru modul în care i-au tratat. Pe de altă parte, nu a oferit prea multe detalii legate de problemele de sănătate pe care le are cea care i-a dat viață și nici nu a explicat care este starea sa în acest moment.

„Mulțumesc echipei pentru modul în care a gestionat problemele de sănătate ale mamei mele”, a scris Laurențiu Reghecampf, pe rețelele de socializare.

Mama antrenorului s-a luptat împotriva cancerului

În anul 2022, mama lui Laurențiu Reghecampf a trecut printr-un alt moment dificil. Femeia a fost diagnosticată cu cancer la sân, însă a fost operată și a urmat tratament, astfel că s-a vindecat de boala cumplită pe care i-au descoperit-o medicii.

„Mama e foarte bine, a făcut chimio. Am operat-o la sânul stâng, sper să terminăm luna asta. I-a descoperit un cancer mamar, s-a întins puțin și la ganglioni. Stă la Snagov, la mine la fermă”, a povestit Reghe în podcastul lui Cătălin Măruță.

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