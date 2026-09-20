Laurențiu Reghecampf este noul antrenor FCSB. Ce primă i-a promis Becali

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este noul antrenor al echipei FCSB. După primele negocieri, acesta i-a cerut lui Gigi Becali (68 de ani), finanțatorul roș-albaștrilor, o primă fabuloasă pentru a califica echipa în Champions League.

Duminică, 20 septembrie, Gigi Becali a anunțat oficial revenirea lui Laurențiu Reghecampf ca antrenor la echipa FCSB, după ce echipa sa, sub coordonarea lui Marius Baciu, a pierdut în deplasare la Craiova cu scorul de 0-5. În prezent, Laurențiu Reghecamp este tehnicianul grupării tunisiene Esperance Tunis, locul 1 în campionatul intern din Tunisia.

„Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Este decizia mea, pe care am luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. Am fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii i-au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei și după acest eșec de la Craiova.4 Și atunci am decis să le fac un cadou și să le aduc antrenorul pe care ei îl vor. Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB, așa că suporterii să stea liniștiți. Ei sunt puterea acestui club și eu țin cont foarte mult de părerea suporterilor”, a spus Gigi Becali.

Ce primă i-a cerut Reghecamp lui Becali

După negocieri intense, purtate la „sânge”, Laurențiu Reghecampf a acceptat propunerea lui Becali. Pentru a reveni la FCSB, Reghe va renunța la 3 salarii din Tunisia, în timp ce latifundiarul din Pipera este dispus să îi ofere tehnicianului primă de un milion de euro pentru calificarea echipei în Champions League.

„Mă interesează primele de calificare”, așa a spus. Mi-a cerut 1 milion primă de Champions League. Trebuie să rezolv problema cu Rotaru, că Reghe are de achitat 150.000 de euro. Mi-a spus că o să câștige campionatul! Că știe echipa. E cu gândul la titlu, a spus clar: eu iau titlul”, a mai spus Becali pentru Fanatik.ro.

Laurențiu Reghecampf revine pe banca tehnică a roș-albaștrilor după o pauză de 9 ani. A fost antrenor la FCSB în perioada 2012 – 2014, iar apoi între 2015 și 2017. Sub îndrumarea sa, echipa lui Gigi Becali a cucerit două titluri consecutive de campioană, în 2012-2013 și 2013-2014. De asemenea, în 2013, FCSB a mai câștigat Supercupa României și Cupa Ligii în 2016.

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