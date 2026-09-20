Cum a arătat petrecerea burlăcițelor a Andrei Volos, înaintea de nunta cu Robert Lele. Locația superbă în care a avut loc evenimentul: „A fost din suflet”

Andra Volos a avut parte de o petrecere deosebită
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Andra Volos a dat startul distracției cu trei zile înainte de nunta cu Robert Lele. Influencerița a avut parte de o seară dedicată ei, alături de cele mai apropiate prietene, care i-au pregătit o petrecere a burlăcițelor plină de surprize. Dacă muzica și dansul au fost nelipsite, evenimentul a avut și momente emoționante pentru viitoarea mireasă.

Andra Volos urmează să își unească destinul cu Robert Lele pe 22 septembrie, într-o locație de vis. Cu doar câteva zile înainte de marele eveniment, influencerița a avut parte de o seară specială, alături de cele mai apropiate persoane din viața sa.

Pregătirile au început încă din primele ore ale zilei. În timp ce Andra se afla la salon pentru a-și pune la punct look-ul pentru eveniment, prietenele sale s-au ocupat în secret de ultimele detalii și au pregătit surprizele care aveau să o emoționeze profund. Totul a fost organizat într-un decor spectaculos, într-o locație aflată lângă piscină, unde rozul și albastrul au fost culorile predominante.

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Cum a arătat petrecerea organizată pentru Andra Volos

Viitoarea mireasă a atras toate privirile într-o rochie albă cu volane și s-a bucurat de fiecare moment petrecut alături de gașca sa. Printre invitate s-au numărat Marinela Mavrodin, cunoscută publicului de la Insula Iubirii, Ana Constantinescu și influencerița Berna.

Prietenele sale au pregătit pentru Andra Volos mai multe cadouri cu o puternică încărcătură emoțională. Printre surprize s-au numărat detalii inspirate din povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Robert Lele, dar și un album dedicat fiicei sale, Kim. Unele dintre daruri au fost pregătite special pentru micuță, ceea ce a făcut ca momentul să fie cu atât mai special pentru viitoarea mireasă.

Unul dintre momentele speciale ale serii a fost tortul cu două etaje, decorat cu un îngeraș, dar și numeroasele buchete de flori primite de Andra. Surprizele pregătite de prietenele sale au făcut-o pe aceasta să izbucnească în lacrimi, emoțiile fiind greu de stăpânit într-o asemenea ocazie.

„Pentru prima dată în viața mea, am fost eu cea sărbătorită… și tot pentru prima dată am avut parte de o petrecere surpriză. Nu cred că există cuvinte care să descrie ce am simțit în seara asta. Am plâns aproape toată seara, de emoție, de recunoștință, de iubire”, a declarat Andra Volos.

Sursa foto: Facebook

Ce cadouri le-a oferit Andra Volos prietenelor

Deși ea a fost sărbătorita serii, Andra nu a vrut ca prietenele sale să plece fără o amintire. Pentru fiecare dintre ele a pregătit cadouri personalizate, alese cu grijă, ca semn de recunoștință pentru relația pe care o au. Totodată, influencerița le-a făcut oficial o invitație importantă: le-a cerut să îi fie domnișoare de onoare în ziua nunții.

„Și pentru că ele mi-au oferit mie o seară pe care nu o să o uit niciodată, era imposibil ca eu să nu le pregătesc ceva la rândul meu. Mi-am dorit ca și ele să simtă cât de importante sunt pentru mine, așa că le-am pregătit cadouri, mici surprize și, bineînțeles, momentul în care mi-am cerut oficial domnișoarele de onoare, pe care deja l-ați văzut. Tot ce am ales pentru ele a fost din suflet și cu foarte multă iubire, exact așa cum au pus și ele suflet în fiecare detaliu pentru mine”, a mai spus Andra Volos.

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