Andreea Mantea a ajuns la 40 de ani. Ce mesaj a transmis vedeta: „Nu simt că…”

Duminică, 20 septembrie, Andreea Mante a împlinit 40 de ani. Cu ocazia acestei aniversări, prezentatoarea TV a transmis public un mesaj prin care, mai în glumă, mai în serios cere o recalculare de urgență a vârstei din buletin.

Andreea Mantea a schimbat prefixul și a împlinit 40 de ani. Pentru că ziua de 20 septembrie nu avea cum să treacă neobservată, prezentatoarea TV a ales să marcheze momentul în stilul său caracteristic.

Andreea Mantea: ”40? Nu știu cine a făcut calculele”

Ea a postat pe contul personal de Instagram un videoclip în care schimbă cifrele lumânărilor de pe tort, transformând numărul 30 în 40, ca un fel de conștientizare a vârstei proaspăt împlinite. Imaginile au fost însoțite de un mesaj în care, mai în glumă, mai în serios, contestă matematica din buletin. Cu argumente solide, Andreea le-a explicat urmăritorilor că ea se simte, de fapt, de doar 25 de ani… plus încă 15 de experiență.

Printre altele, Andreea Mantea a mai mărturisit că se simte extrem de norocoasă și fericită pentru că este mama unui băiat minunat, care o ajută să rămână mereu ancorată în prezent și este recunoscătoare pentru faptul că și-a păstrat încă acea bucurie inocentă din suflet, având puterea să se bucure de lucrurile mărunte din viață.

„Nu simt că am împlinit 40 de ani. Simt că am 25 + 15 ani de experiență, un copil care mă ține la curent cu generațiile noi, un program care mă face să uit ce zi este, mă entuziasmez la fel la orice lucru mic, am aceeași energie, implicare și nebunie frumoasă și la fel de inconștiență cât să cred în continuare că pot să le fac pe TOATE. 40? Nu știu cine a făcut calculele, dar aș vrea o reverificare. Până atunci, La mulți ani sănătoși mie!”, a scris Andreea Mantea pe pagina sa de Instagram, unde a publicat și un video.

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Cum arată casa Andreei Mantea. Imagini din vila în care locuiește prezentatoarea TV împreună cu fiul său