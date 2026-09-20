Sora Georgianei Lobonț, jignită pe nedrept! Ramona și Marian Pavel și-au dezvăluit secretele la Cancan Exclusiv

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„Multă lume îmi spunea că eu cânt mai prost decât ea”. Sunt declarațiile surorii Georgianei Lobonț, Ramona Lobonţ, care a simțit un adevărat val de hate la început de carieră. Nici pe colegul ei de scenă, Marian Pavel, nu l-au ocolit răutățile oamenilor. Aflați în platoul CANCAN EXCLUSIV, cei doi artiști își spun povestea și rememorează momentele care le-au marcat începuturile în muzică.

Noul videoclip al celor doi artiști a adus cu el și multe speculații, printre care și aceea că între ei ar fi ceva mai mult. Povestea nu este deloc așa. În timp ce Marian trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste, Ramona încă speră să apară și în viața ei acel bărbat care să îi ofere iubirea pe care o așteaptă.

Ramona Lobonţ:”Lumea are pretenții și comparația este mare”

Ramona este, cumva, la început de drum, deși știe cu ce se „mănâncă” vedetismul și muzica, pentru că face parte de ceva timp din echipa care se ocupă de managementul surorii ei. Nu este ușor, dar știe că dă tot ce poate pentru a deveni cea mai bună variantă a ei. Pe Marian îl știm din emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, unde a câștigat locul doi, dar s-a ales și cu o mireasă. Din păcate, în afara show-ului, relația nu a rezistat, pentru că și-a dat seama că, gândul lui era încă la fosta parteneră. Întregul interviu îl puteți urmări în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN.RO.

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Ramona Lobonţ şi Marian Pavel în platoul CANCAN EXCLUSIV

CANCAN: Este greu să fii sora Georgianei Lobonț?

Ramona Lobonţ: Eu mă simt foarte norocoasă, pentru că toate lucrurile pe care le fac eu acum și pe care le știu le-am învățat de la ea. Dar este și destul de greu, pentru că are nivelul ăsta atât de ridicat, lumea are pretenții și comparația este mare. Pe mine mă ambiționează să devin tot mai bună.

CANCAN: Ai primit cumva hate? Ți-au zis ceva oamenii?

Ramona Lobonţ: Da, mi-am luat și în prima parte m-a afectat. Ziceau: „Acum cântă și asta”, „Toată familia cântă acum”, „Cânți foarte prost” sau „Cânți mai prost decât Georgiana”. Cred că toată lumea care se expune are parte, la un moment dat, un val de hate.

Marian Pavel:”Nu am simțit că este ceea ce trebuie”

CANCAN: Te-ai căsătorit din dragoste sau pentru finală?

Marian Pavel: Din dragoste, da. Dar vreau să spun că în casa respectivă nu poți cunoaște omul perfect. A trecut oricum mult timp de atunci. Și, ca idee, acolo, văzând zilnic aceleași femei, nu mai vezi altceva, nimic. Dar nu m-am cuplat direct cu ea. Cum am intrat în casă, a mai durat ceva timp.

CANCAN: Și afară cum a fost?

Marian Pavel: Afară a fost altă situație și nu am simțit că este ceea ce trebuie. Avea multe calități, dar nu am simțit eu. Nu am făcut nuntă afară sau ceva, că deja, după o perioadă, eu mi-am dat seama că nu este ceea ce trebuie.

CANCAN: Dar ea își dorea mai mult și afară?

Marian Pavel: Eu cred că da. Da. Eu aveam alte gânduri, nu știam ce este în capul meu. Eu nu știu azi ce fac mâine. Și vreau ca persoana de lângă mine să fie ca și mine.
Mă bucur că nu am câștigat în casă premiul cel mare, că erau multe de împărțit după. După această despărțire, m-am împăcat cu fosta mea de dinainte, de care, înainte să intru în „Casa Iubirii”, mă mai despărțisem de câteva ori.

CANCAN: Ai lăsat-o cu inima frântă?

Marian Pavel: Nu, pentru că ea s-a despărțit de mine atunci.

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