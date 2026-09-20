Cum se înțelege Lorenzo cu cei trei copii ai săi. Comportamentul Nattashei față de ei

Cum se înțelege Lorenzo cu cei trei copii ai săi. Comportamentul Nattashei față de ei
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Lorenzo/ sursa foto: social media
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Lorenzo și Nattasha se numără printre cuplurile care au mers la Insula Iubirii, sezonul X. În cea mai recentă ediție a emisiunii, concurentul a făcut o declarație neașteptată: este divorțat și are trei copii. Fanii au rămas surprinși, așa că întrebările născute din curiozitate nu au întârziat să apară.

După ce s-a aflat că Lorenzo are trei copii, fanii emisiunii au început să își pună semne de întrebare. Nu au ezitat și l-au luat cu asalt în mediul online. În cadrul unui live de pe TikTok, iubitul Nattashei a răspuns fără rețineri.

Acesta nu a oferit prea multe detalii despre fosta soție sau identitatea copiilor, însă a povestit cum se înțelege cu ei. Concurentul de la Insula Iubirii, vizibil emoționat, a spus că petrece adesea timp alături de ei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Cum se înțelege Lorenzo cu cei trei copii ai săi

Lorenzo este din ce în ce mai activ în mediul online. Bărbatul a relatat în cadrul unui live de pe TikTok cum se înțelege cu copiii săi, iar din spusele sale au o relație apropiată.

Aceștia locuiesc la cinci minute de casa concurentului, astfel că face parte constant din viața lor. Mai mult decât atât, chiar în acel moment, copiii se aflau acasă la el, însă nu i-a prezentat urmăritorilor săi, semn că vrea să îi țină departe de ochii curioșilor.

„Copiii sunt bine. Stau la 5 minute de mine. Timpul meu cu ei există. Mă bucur că locuiesc cu ei în același oraș. Și acum sunt la mine”, a declarat Lorenzo pe rețelele de socializare.

Lorenzo și Nattasha/ sursa foto: social media

Lorenzo și Nattasha/ sursa foto: social media

Comportamentul Nattashei față de ei

În cadrul aceluiași live, el a explicat ce l-a atras la Nattasha. Concurentul a fost sincer cu dominatoarea încă de la începutul relației, așa că i-a prezentat pe copii.

Chiar dacă la început nu a crezut că va funcționa, el s-a lăsat purtat de val și a rămas surprins de comportamentul iubitei sale. Acesta spune că atitudinea pe care o afișa bruneta față de copiii săi l-a făcut să se îndrăgostească și mai tare de ea.

„M-a atras cum s-a comportat cu copiii mei. Am zis să îmi dau și eu o șansă, pentru că există viață și după divorț. Pur și simplu, am ales să mă las dus de val”, a explicat concurentul de la insulă.

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