Cum a reușit iubita lui Gami să slăbească după ce ajunsese la 130 de kilograme

Cum a reușit iubita lui Gami să slăbească după ce ajunsese la 130 de kilograme
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Erika Aylin și Gami/ sursa foto: social media
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Gami și iubita sa, Erika Aylin participă la noul sezon Power Couple România. Pentru fanii influencerului este o surpriză, pentru că a preferat să fie discret cu viața sa personală și nu mulți știau că iubește din nou. Odată cu anunțul că vor face parte din show, ies la suprafață dezvăluiri incredibile despre tânără.

Gami și Erika formează un cuplu de aproximativ doi ani. Creatorul de conținut, cu mii de urmăritori, a ținut totul secret până acum. Cei doi se pregătesc să plece în Malta pentru filmările noului sezon Power Couple, acolo unde merg pentru a-și testa relația și spiritul de echipă.

Până să îi vedem la probe, blondina a făcut o dezvăluire neașteptată. Dacă acum are un trup de invidiat, în trecut ajunsese la 130 de kilograme. Nici partenerului ei nu îi venea să creadă, însă a explicat ce a determinat-o să dea jos kilogramele în plus, dar și cum a reușit. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Cum a reușit iubita lui Gami să slăbească după ce ajunsese la 130 de kilograme

În cadrul unui podcast, videoclipul în care a explicat că s-a confruntat cu probleme de greutate a devenit viral. Aceasta a recunoscut fără rețineri că a ajuns la 130 de kilograme, iar în acel moment a decis să își pună ambiția la încercare și să slăbească.

Tânăra începuse să aibă probleme de sănătate. Mai mult decât atât, Erika a precizat că nu a apelat la ajutorul medicilor, dar determinarea sa a fost atât de puternică, încât a reușit de una singură.

„Eu am avut 130 de kilograme și am reușit să slăbesc singură. Pur și simplu din ambiție, fără să mă operez. Am văzut că se dădea foarte mult hate în perioada aia și am decis să ajut o fată-două să slăbească fără să ajungă la operație sau să aibă probleme de sănătate. Ajunsesem să am probleme de sănătate și când am văzut, am zis >”, a declarat Erika Aylin în mediul online.

Erika Aylin și Gami/ sursa foto: social media

Erika Aylin și Gami/ sursa foto: social media

Gami nu știa că iubita lui s-a luptat cu kilogramele în plus

Fiind alături de ea, Gami a rămas surprins de relatarea blondinei. Acesta a menționat că nu a știut că s-a luptat cu kilogramele în plus, inclusiv cu probleme de sănătate.

Ulterior, mai în glumă, mai în serios, a spus că se simte norocos că vede doar rezultatul final, căci acum Erika este în cea mai bună formă a ei.

„Nici nu vreau să îmi imaginez. Eu n-am fost acolo, eu m-am bucurat de rezultatul final”, a precizat vloggerul.

VEZI ȘI: Cine sunt concurenții de la Power Couple, sezonul 4. Cele 9 cupluri de vedete care au acceptat provocarea de la Antena 1

Gami și iubita nu s-au sincronizat la ședința foto de pe plajă. Blondina n-a renunțat până nu a obținut story-ul perfect pentru Instagram

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