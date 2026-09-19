Marcel de la Insula Iubirii, dezvăluiri uimitoare despre soția lui. Cum o descrie pe Armina: „Tanc rusesc”

Marcel și Armina au venit împreună la Insula Iubirii, sezonul 10, hotărâți să își testeze relația. Acum, publicul a aflat detalii importante despre femeia alături de care concurentul a ales să participe la emisiune. „Maluma de România” a vorbit deschis despre soția lui și a dezvăluit cum este ea, de fapt.

Armina preferă să stea mai mult departe de ispitele masculine și nu caută în mod special compania acestora. La fel se comportă și Marcel în vila băieților, unde concurentul pare să evite apropierile și să își păstreze distanța față de ispite.

Cum a descris-o Marcel pe soția lui, Armina

La bonfire, Marcel a avut ocazia să vadă imaginile cu iubita lui și a mărturisit că reacția acesteia nu l-a surprins deloc. Concurentul se aștepta ca Armina să privească cu suspiciune ceea ce se întâmplă în emisiune, mai ales că știe cât de puternică este personalitatea ei.

„Maluma de România” a vorbit și despre latura sportivă a soției sale. Armina este pasionată de sport și, în trecut, a practicat inclusiv kaiac, dar a făcut și box și alte sporturi de contact. Tocmai de aceea, Marcel a glumit pe seama forței și atitudinii sale, descriind-o ca pe o femeie care știe să se impună și care nu se lasă ușor intimidată.

Marcel: Mamă, eram sigur că așa reacționează. Eu știam că o ia strechea. Mamă! Adică, ce bătaie o să iau acasă… Radu Vâlcan: Ce pot să zic? Mi-e milă de tine, sincer. Adică a făcut foarte mult box, foarte multe sporturi de contact. Marcel: Eu mă așteptam la reacția asta. De-aia eu, când mă duc și la baie, când sunt la club sau undeva, nu mi-e frică de chestii de genul ăsta. Nu-i mai trebuie prieteni. Când sunt la club, e genul ăsta. Radu Vâlcan: Deci ai bodyguardul cu tine? Marcel: Exact, exact. Pe unde mă duc, nu mi-e frică. Armina, asta-i… genetica are… jumătate e moldoveancă, jumătate e rusoaică. Moldova și Rusia, îți dai seama ce pachet. Are și 1,82 metri, 70 de kilograme. Când dă cu pumnul, moare vițelul în vacă. Ce să mai, tanc rusesc. Sunt curios mai departe ce mai e. Până acum… a intrat cu dreptul. În forță.

Concurentul a explicat și că Armina are o prezență care îi face pe cei din jur să păstreze distanța. Astfel că, soția lui se apropie mai ușor de oamenii care îi vorbesc cu respect și bun-simț, în timp ce atitudinile arogante îi activează imediat mecanismul de apărare.

„Mai mult cred că s-a apropiat de persoane așa, mai… care au avut bun-simț față de ea. Gen, nu pe aroganță, să zic așa. Că ea are un scut din ăsta. Când ieșeam în club sau undeva și mă duceam până la baie, nu se atingea nimeni de ea. Are o privire așa… nu-i dai nas, știi?”, a spus Marcel la bonfire.

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Dovada clară că Armina și Marcel au încălcat contractul cu Antena 1! Formează un cuplu și după Insula iubirii și nu se ascund