Remi, dezvăluire neașteptată despre Bianca, după bonfire. Ce a ieșit la iveală despre relația lor: ”Nici mamei nu i-am zis că o iubesc”

Remi, dezvăluire neașteptată despre Bianca, după bonfire. Ce a ieșit la iveală despre relația lor: ”Nici mamei nu i-am zis că o iubesc”
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Ce a spus Remi despre relația lui / Sursa foto: Antena 1
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În episodul din această seară de la Insula Iubirii au avut loc mai multe dezvăluiri în timpul bonfire-ului. Băieții au urmărit imagini cu partenerele lor din vilă, iar Remi a putut vedea cum se comportă Bianca în preajma ispitelor masculine. Tânărul de 23 de ani a făcut câteva dezvăluiri interesante despre relația lui.

Din imaginile prezentate s-a putut observa că Bianca este o fire sociabilă și petrecăreață. Tânăra pare să se bucure de atmosfera din vilă, unde discută și se distrează atât alături de fete, cât și în compania băieților.

După ce, în urmă cu puțin timp, Remi a vorbit despre relația lor cu suișuri și coborâșuri și a mărturisit că Bianca ar ține locul ocupat în viața lui, concurentul a venit acum cu noi explicații. Tânărul de 23 de ani a recunoscut că partenera lui este foarte importantă pentru el și că imaginile urmărite l-au afectat emoțional.

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„Eu sunt emoționat… pe mine mă emoționează subiectul ăsta, știi? Așa că eu o pun pe ea pe primul loc. Și, de multe ori, bă, jur, de multe ori am suferit pe tema asta, știi? Mă gândeam că prezența mea îi face ei rău, știi? Că nu poate să-și facă o familie, nu știu ce, nu știu cum, de-astea, știi?”, a spus Remi după bonfire.

Sursa foto: Antena 1

Remi nu i-a spus iubitei sale să o iubește

Ulterior, discuția a ajuns la sentimentele pe care le are pentru Bianca. Remi a recunoscut un detaliu surprinzător, că deși formează un cuplu de mai bine de trei ani, nu i-a spus niciodată partenerei sale că o iubește.

Concurentul a explicat că îi este greu să folosească acest cuvânt și că evită, în general, să își exprime sentimentele în acest mod. Mai mult, Remi a spus că vrea să afle în continuare cum privește Bianca relația lor și dacă aceasta mai este fericită alături de el.

„Mie îmi e foarte greu să folosesc cuvântul ăsta, «iubire». Stai, mă, eu nici mamei mele nu i-am zis că o iubesc. M-a născut și m-a crescut, știi? I-am zis o dată, dar mă feresc de termen pe cât pot. Da, o dată… de mai multe ori, nu știu, cinci, na, dacă te ajută. Vreau să aud în continuare ce părere mai are despre relația noastră. Dacă chiar voi ajunge la concluzia că nu e fericită și că nu e cazul pentru așa ceva, cu siguranță că o să spun treaba asta. O să spun și o să acționez în consecință”, a mai spus Remi.

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