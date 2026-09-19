Dacia 1300 în garaj, Rolex cu diamante la mână! Averea cu două viteze a unui lider PNL din Satu Mare

În garaj, România de altădată. La capitolul ceasuri, însă, luxul sare direct în liga zecilor de mii de euro! Beniamin Kira, consilier județean PNL și vicepreședinte al organizației județene a partidului din Satu Mare, apare într-o declarație de avere oficială cu o combinație greu de trecut cu vederea: Dacii fabricate înainte de 1989, o Mobra și o colecție de ceasuri în care piesa de rezistență este un Rolex Daytona evaluat la 50.000 de euro! Funcțiile sale sunt indicate de Consiliul Județean Satu Mare și de organizația județeană PNL.

Dacă te-ai lua numai după garaj, ai putea crede că ai nimerit într-o colecție dedicată șoselelor României socialiste. În declarația de avere depusă la începutul actualului mandat apar însă patru Dacii: un Dacia 1100 din 1969, două Dacia 1300, din 1972 și 1982, și un Dacia 1310 din 1985.

Lor li se adaugă și o Mobra fabricată în 1981. Toate sunt trecute ca fiind dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare.

Numai că inventarul își schimbă brusc epoca atunci când ajungem la… încheietura mâinii.

De la Dacia 1100 direct la Rolex Daytona

În aceeași declarație de avere, Beniamin Kira și-a trecut patru ceasuri a căror valoare estimată ajunge, însumat, la 94.300 de euro. Vedeta colecției este un Rolex Rose Gold Daytona Black Diamond, dobândit în 2024 și evaluat chiar în document la 50.000 de euro.

Și Daytona nu este singurul Rolex din inventar. Mai apare un Rolex Yacht-Master II, dobândit în 2020 și evaluat la 23.800 de euro, precum și un Rolex Oyster Perpetual, din 2009, cu o valoare estimată de 12.800 de euro. Colecția este completată de un Cartier Santos 100, trecut cu 7.700 de euro.

Cu alte cuvinte, numai valoarea declarată a celor patru ceasuri ar putea cumpăra, cel puțin în teorie, o mică flotă de automobile clasice precum cele păstrate în garaj.

Contrastul este spectaculos: Mobra din ’81 și Rolex din 2024, Dacia 1100 și Daytona din aur roz cu diamante negre, toate în aceeași declarație de avere.

Nici pe conturi nu stă rău

Documentul mai arată că politicianul declarase și active financiare consistente. Printre acestea apar conturi cu solduri de 100.000 de euro, 2,7 milioane de lei și 100.000 de dolari, precum și participații declarate la mai multe societăți și o poziție trecută la Binance în valoare de 100.000 de dolari.

Tot în declarația depusă la numirea în mandat apar participații evaluate la aproximativ 3,9 milioane de lei în Kira Stone SRL și aproximativ 3,87 milioane de lei în Beny Trans International SRL. Documentul oficial consemnează și alte plasamente.

Așadar, Daciile vechi nu spun întreaga poveste a averii liderului liberal din Satu Mare.

Într-o parte a inventarului stau mașini care au prins România comunistă, iar câteva rânduri mai jos ceasuri de aproape 100.000 de euro!

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