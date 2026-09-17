CANCAN.RO a obținut biletul de adio lăsat de fostul general Dorin Ioniță! Mesaje cutremurătoare pentru fiecare membru al familiei și 37 de rugăminți către Dumnezeu

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CANCAN.RO a intrat în posesia unui document cutremurător rămas în urma generalului Dorin Ioniță: biletul său de adio. Nu câteva rânduri scrise în grabă, ci nu mai puțin de 12 pagini scrise în garajul în care a fost găsit împușcat, și în care militarul pare să fi încercat să-și așeze, pentru ultima dată, întreaga viață în ordine.

Rând pe rând, generalul și-a îndreptat gândurile către membrii familiei: mamă, soție și cei patru copii. Nu a uitat pe nimeni. Fiecăruia i-a lăsat câte un mesaj, și-a luat rămas-bun și, până în ultimele pagini, pare că a continuat să le poarte de grijă celor pe care îi lăsa în urmă.

Sunt pasaje în care vorbește despre familie, despre lucrurile care ar trebui făcute mai departe și despre oamenii care au însemnat ceva pentru el, ca și cum ar fi vrut să închidă, unul câte unul, toate capitolele rămase deschise.

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Este, poate, cel mai tulburător detaliu al celor 12 pagini: chiar înainte de propriul sfârșit, Dorin Ioniță și-a luat adio de la fiecare. Dar adevăratul șoc vine la final.

După toate explicațiile, despărțirile și ultimele sale griji, scrisoarea și-a schimbat aproape complet tonul. Generalul nu s-a mai adresat familiei, ci lui Dumnezeu.

Iar ultimele rânduri au căpătat forma unei rugăciuni apăsătoare, repetate parcă până la epuizare.

„Doamne, iartă-mă!”

Nu o dată. Nu de două sau trei ori. Potrivit informațiilor exclusive obținute de CANCAN.RO, Dorin Ioniță a scris aceste cuvinte de 37 de ori!

Treizeci și șapte de rugăminți de iertare puse la capătul unei scrisori de 12 pagini. După ce și-a luat rămas-bun de la cei apropiați și a încercat să lase în urmă indicații și mesaje pentru fiecare, ultimele sale cuvinte s-au transformat parcă într-un dialog doar între el și Dumnezeu.

Un final care aruncă o lumină și mmai dramatică asupra ultimelor sale clipe și asupra poverii pe care generalul pare s-o fi purtat cu el până la capăt.

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