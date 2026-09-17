Doliu în lumea folclorului din Botoșani. A murit maestrul Ionel Petrișoru

Lumea folclorului românesc este în doliu după dispariția lui Ionel Petrișoru, o figură de referință pentru promovarea tradițiilor și obiceiurilor românești. De-a lungul anilor, maestrul a contribuit la formarea mai multor generații de copii și tineri pasionați de dansul popular. El a lăsat în urmă numeroși oameni care i-au fost elevi, colegi sau apropiați.

Comunitatea culturală din Botoșani a pierdut una dintre personalitățile care au contribuit ani la rând la păstrarea și promovarea tradițiilor populare. Ionel Petrișoru, cunoscut pentru activitatea sa dedicată dansului tradițional, s-a stins din viață după o carieră în lumea artistică.

A murit Ionel Petrișoru

Dispariția lui Ionel Petrișoru lasă un gol în rândul celor dedicați culturii tradiționale din Botoșani. Timp de ani de zile, maestrul s-a implicat în formarea tinerilor pasionați de dansurile populare, contribuind la ducerea mai departe a obiceiurilor și valorilor folclorului românesc către noile generații.

Centrul Cultural Botoșani a făcut publică vestea dispariției maestrului, transmițând totodată un mesaj de compasiune adresat familiei îndoliate, prietenilor, colegilor și tuturor celor care i-au fost elevi de-a lungul timpului.

Reprezentanții Centrului Cultural au evidențiat contribuția pe care Ionel Petrișoru a avut-o la conservarea și promovarea patrimoniului folcloric. Prin activitatea sa, acesta a contribuit la transmiterea dansurilor și obiceiurilor tradiționale către noile generații. Totodată, momentele artistice pregătite de maestru vor rămâne în repertoriul celor pe care i-a format și îndrumat.

„Într-o lume în care tradițiile se pot pierde într-o singură generație dacă nu mai există cineva care să le transmită, munca unor oameni precum Ionel Petrișoru capătă o valoare aparte. Pașii pe care i-a așezat în scenă vor continua să fie dansați. Poate că aceasta este cea mai adevărată formă de memorie pe care o poate lăsa un om de cultură. Gestul de după. Centrul Cultural Botoșani transmite sincere condoleanțe familiei, apropiaților, colegilor, foștilor săi elevi și tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el’, au transmis reprezentanții Centrului Cultural Botoșani.

Dispariția lui Ionel Petrișoru a stârnit reacții și în rândul artiștilor din Ansamblul „Doina Costeștilor”. Membrii grupului și-au exprimat public tristețea provocată de pierderea celui care a contribuit, prin activitatea sa de coregraf, la promovarea dansului tradițional.

„Cu profundă tristețe am aflat de trecerea la cele veșnice a maestrului coregraf Ionel Petrișoru, un om care și-a dedicat viața artei, dansului și păstrării tradițiilor românești. Prin talentul, dăruirea și pasiunea sa, a lăsat în urmă o moștenire de neprețuit și amintiri frumoase în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să așeze sufletul său în Împărăția Sa! Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Veșnică pomenire!’, au transmis aceștia.

Cine a fost Ionel Petrișoru

Originar din localitatea Vorona, Ionel Petrișoru s-a apropiat încă din primii ani de viață de lumea dansului popular. Această pasiune avea să îi contureze ulterior parcursul profesional, devenind instructor și coregraf.

De-a lungul carierei, maestrul s-a dedicat valorificării folclorului din nordul Moldovei și transmiterii sale către noile generații. A transpus pe scenă dansurile și jocurile tradiționale păstrate în comunitățile rurale, încercând să le păstreze autenticitatea și elementele specifice zonei de origine.

Activitatea sa l-a adus și în cadrul unor manifestări și reuniuni de specialitate dedicate dansului și coregrafiei tradiționale, unde a reprezentat județul Botoșani și a contribuit la promovarea patrimoniului folcloric local.

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