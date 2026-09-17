Sosia lui Jennifer Lopez, arestată pentru furt. Fotografia ei a devenit virală pe internet

Sosia lui Jennifer Lopez, arestată pentru furt. Fotografia ei a devenit virală pe internet
Sosia lui Jennifer Lopez
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O americancă din Minnesota a ajuns în centrul atenției pe rețelele sociale. Imaginea sa din momentul în care a fost reținută pentru un presupus furt a început să circule intens în online. Internauții au remarcat imediat cât de mult seamănă femeia cu celebra cântăreață și actriță Jennifer Lopez.

Cyrena Anne Quast, în vârstă de 35 de ani, a ajuns în atenția autorităților pe 30 august, după ce ar fi sustras dintr-un magazin din Monticello două seturi de baterii destinate uneltelor electrice. Valoarea bunurilor era estimată la aproximativ 580 de dolari, potrivit unei plângeri penale consultate de The Watch MN și citate ulterior de New York Post.

Unul dintre angajații magazinului ar fi identificat-o pe Quast drept persoana suspectată că ar fi comis un alt furt cu două zile înainte și a alertat imediat poliția.

În urma discuțiilor cu autoritățile, femeia ar fi recunoscut că a luat bateriile din magazin. Ulterior, aceasta a fost reținută și acuzată de furt calificat, infracțiunea fiind încadrată drept una gravă, conform registrelor online referitoare la arestări.

Fotografia de la arestare a făcut înconjurul internetului

Imaginea surprinsă după reținerea lui Quast a devenit rapid virală. Utilizatorii rețelelor de socializare au remarcat asemănarea acesteia cu Jennifer Lopez, celebra artistă în vârstă de 57 de ani. Fotografia, realizată de Biroul Șerifului din comitatul Wright, a generat numeroase comentarii și glume în mediul online.

„Pentru o clipă am crezut că este J.Lo, lol”, a comentat un internaut. Un alt utilizator a reacționat ironic: „E o eroare în Matrix, lol”.

Postarea a generat și o serie de comentarii inspirate de celebrul hit „Jenny from the Block”, lansat de Jennifer Lopez în 2002. Internauții s-au întrecut în glume pe seama asemănării dintre Quast și artista americană.

Sursa foto: Social media

„În închisoare este cunoscută drept Jenny from D-Block!”, a scris unul dintre utilizatori. Un altul a făcut haz de situație: „Jenny a mers prea mult pe stradă”.

„Cu siguranță este tot Jenny from the block”, a comentat un alt internaut.

Un alt utilizator a dus gluma și mai departe, adresându-i-se direct lui Jennifer Lopez:

„JENNIFER, DACĂ NU VII SĂ-ȚI IEI SORA CHIAR ACUM ȘI SĂ FACEȚI TESTUL ĂSTA ADN. Fă-o pentru noi. Asta e sora ta”.

Nu este prima dată când femeia are probleme cu legea

Quast nu a rămas mult timp reținută de polițiști. Potrivit unor surse, aceasta a fost pusă în libertate în ziua următoare reținerii, care a avut loc pe 30 august.

Datele disponibile în registrele publice arată că incidentul recent nu reprezintă primul episod în care femeia a ajuns în atenția autorităților.

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