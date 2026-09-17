Haziran și Luis Gabriel au făcut senzație în rolul de nași! Ce ținute au ales pentru marele eveniment

Luis Gabriel și Haziran
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Haziran și Luis Gabriel au fost nași la nunta unor apropiați și, ce să vezi, au atras toate privirile! Cei doi au venit la eveniment puși la punct până în cele mai mici detalii, iar ținutele lor au făcut furori. Haziran a avut însă și un „detaliu” care a ieșit imediat în evidență: burtica de gravidă, care crește de la o zi la alta.

Cei doi n-au venit singuri, ci alături de cei doi copii ai lor, așa că au avut parte de o adevărată apariție de familie. Dacă mirii au fost vedetele serii, nașii lor n-au fost nici ei departe de lumina reflectoarelor. Ba chiar au avut toate șansele să fure câteva priviri!

Haziran și Luis Gabriel au fost nași și au atras toate privirile!

Haziran a ales pentru marele eveniment o rochie lungă, verde, cu imprimeu auriu. Ținuta a avut o croială lejeră și i-a venit de minune, mai ales că artista este însărcinată cu cel de-al treilea copil. Blondina a asortat rochia cu sandale bej, cu un detaliu auriu, iar pentru machiaj și coafură a mers pe ceva mai natural: make-up discret și câteva bucle lejere.

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Haziran și Luis Gabriel au fost nași

Haziran și Luis Gabriel au fost nași

Numai că burtica n-a mai avut nevoie de niciun artificiu ca să iasă în evidență. Este tot mai vizibilă, iar Haziran pare să fie mai fericită ca niciodată. Și Luis Gabriel a avut o ținută impresionantă! Manelistul a apărut într-un costum burgundy cu dungi, cămașă albă și mocasini în aceeași nuanță.

Și dacă tot au făcut furori la nuntă, trebuie spus și cum au ajuns Haziran și Luis Gabriel în postura de nași. Se pare că între cele două cupluri era deja o relație frumoasă, iar propunerea a venit fără prea multă bătaie de cap. Mirele a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum s-a întâmplat totul.

„Am creat o relație foarte frumoasă până să fim nași și fini și a venit de la sine. I-am spus că vreau să fac nunta, eu nu aveam naș, iar el a spus: «Vrei să te cunun eu?». Și am zis: «Da, normal»”, a spus mirele.

Mai simplu de atât nici că se putea! Au fost apropiați, mirele avea nevoie de nași, iar Luis Gabriel a făcut propunerea.

„A venit totul natural”, a completat mireasa.

Și gata! Haziran și Luis Gabriel au devenit nașii lor, iar la nuntă au venit să-și facă datoria cum se cuvine.

VEZI ȘI: Probleme pentru Haziran în timpul sarcinii. Soția lui Luis Gabriel a ajuns la spital

Însărcinată în trei luni, soția lui Luis Gabriel a luat o decizie neașteptată. Haziran: „Nu mai am încredere în oameni”

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