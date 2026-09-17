Familia Şucu a inaugurat prima terasă din Mall Băneasa: ”Ne-am gândit la clienții noștri”

Familia Șucu a deschis oficial Design District Cafe, noua terasă cu gazon din incinta Mobexpert Băneasa, un spațiu gândit ca extensie a cafenelei existente.

Evenimentul a atras numeroși invitați, inclusiv jucători ai clubului Rapid și antrenorul Daniel Pancu, prezenți alături de familiile lor.

”Ne-am gândit la clienții noștri”

Diana Șucu, gazda inaugurării, a explicat că zona a fost creată pentru a oferi clienților Mobexpert un loc confortabil în care să se relaxeze în timpul discuțiilor despre proiecte sau în momentele de așteptare. Aceasta a subliniat că spațiul a evoluat mult față de perioada în care includea doar un loc de joacă pentru copii.

„Cafeneaua o avem de 13 ani. Ne-am gândit la clienții noștri. Vrem să aibă un loc de relaxare atunci când se discută proiecte, atunci când dânșii așteaptă facturile. De ce să nu consume și o cafea, un fresh? Inițial am avut un loc de joacă pentru cei mici. Clienții își lăsau aici copiii, însă ne-am dezvoltat și lucrurile s-au schimbat.”

Noua terasă este concepută ca un spațiu dedicat fumătorilor, o premieră în cadrul Mall Băneasa. Diana Șucu a precizat că ideea gazonului a venit de la soțul ei, inspirat din experiențele din străinătate.

„Inaugurăm o prelungire a cafenelei. Este o terasă. Este unica terasă din Mall Băneasa. Este o terasă pe care ne-am gândit să o dedicăm fumătorilor pentru că și ei există și nu putem face abstracție de la acest lucru. Vine iarna și vor avea un loc drăguț de relaxare unde să consume un ceai, o cafea. Gata cu statul la ușă. Soțul meu s-a gândit la un fel de gazon pe care să îl punem pe jos. A spus că s-a inspirat din multele lui călătorii și chiar a văzut la un moment dat o cafenea foarte bine amenajată și pe jos avea gazon. Ne-am gândit să fie o prelungire la ceea ce se întâmplă în viețile noastre în ultimii ani.”, a declarat Diana Şucu pentru Mediafax.

Familia Şucu a inaugurat prima terasă din Mall Băneasa

Meniul include cafea, prăjituri, sandvișuri, fresh-uri și băuturi alcoolice, iar spațiul poate găzdui diverse evenimente, de la lansări de carte la întâlniri corporate.

„Clienții găsesc aici o cafea excepțională, prăjituri, sandwishuri, fresh-uri și alcool. În general, noi putem să organizăm și evenimente. Ne-am gândit să facem lansări de carte, evenimente corporate și nu numai”.

Printre invitații prezenți la inaugurare s-au numărat Olimpiu Moruțan, Rareș Vulturar, Cristian Manea, Alexandru Dobre, Claudiu Petrila și Lars Kramer, alături de familiile lor, marcând astfel deschiderea oficială a noii zone de relaxare din Mobexpert Băneasa.

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