Primele imagini cu Anca Sabo din sala de judecată. Mama minorului care a murit în mașină a ajuns în instanță

Apar noi detalii în cazul băiatului de cinci ani mort într-o mașină încinsă, în Arizona. Mama minorului, Anca Sabo, a ajuns în fața instanței.

O înregistrare video din sala de judecată aduce detalii despre cazul lui Theo Sabo, un copil de doar cinci ani din Arizona, care a murit după ce a fost găsit inconștient în mașina părinților, în timpul unei zile în care temperaturile au ajuns la aproximativ 38 de grade Celsius.

Mama lui Theo, în fața instanței

În imaginile din instanță, procurorul cere ca „Formularul 4” din dosar să fie sigilat. Motivul invocat este că documentul conține informații despre Theo, dar și despre ceilalți copii minori ai familiei. Judecătorul o întreabă pe avocată dacă se opune solicitării, iar aceasta răspunde ferm că nu se opune.

Discuția are loc în contextul unei anchete care a dus la inculparea părinților copilului, Mihail și Anca Sabo. Cei doi se confruntă cu acuzații de omor din neglijență și abuz asupra copilului. Ei au fost arestați după ce Theo a fost găsit în mașina familiei, în fața locuinței din Peoria.

Minorul a stat în mașina încinsă preț de două ore și jumătate

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, familia se întorsese de la un botez în jurul orei 13:00 și urma să găzduiască o petrecere la care participau mai multe rude și prieteni. Theo ar fi rămas în mașină mai mult de două ore și jumătate, până când familia și-a dat seama că băiatul lipsește.

Copilul a fost găsit inconștient. Rudele au început manevrele de resuscitare înainte ca acesta să fie transportat la spital, acolo unde a fost declarat mort.

Apărarea a descris tragedia drept rezultatul unei neînțelegeri și a susținut că părinții au colaborat cu autoritățile. Procurorii susțin însă că Theo a rămas în mașină pentru o perioadă îndelungată fără ca părinții să știe unde se află.

Conform informațiilor prezentate în instanță, tatăl copilului le-ar fi spus anchetatorilor că i-a cerut fiului său de 14 ani să îl scoată pe Theo din autoturism. Adolescentul le-ar fi declarat însă polițiștilor că nu își amintește să fi primit această solicitare.

Avocata părinților, Leah Dodd, a insistat în instanță că a fost vorba despre o neînțelegere într-un moment în care familia se pregătea să primească aproximativ 50 de invitați. Procuratura are o altă perspectivă și susține că băiatul a rămas în mașină mai mult de două ore și jumătate, fără ca părinții să își dea seama că lipsește.

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Cine sunt Anca și Mihail Sabo din Baia Mare, părinții care și-au uitat copilul în mașină. Micuțul Theo s-a stins după ce a stat 2 ore în căldură extremă