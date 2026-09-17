Primele imagini cu Anca Sabo din sala de judecată. Mama minorului care a murit în mașină a ajuns în instanță

Anca Sabo / Sursa foto: Captură video
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Apar noi detalii în cazul băiatului de cinci ani mort într-o mașină încinsă, în Arizona. Mama minorului, Anca Sabo, a ajuns în fața instanței.

O înregistrare video din sala de judecată aduce detalii despre cazul lui Theo Sabo, un copil de doar cinci ani din Arizona, care a murit după ce a fost găsit inconștient în mașina părinților, în timpul unei zile în care temperaturile au ajuns la aproximativ 38 de grade Celsius.

Mama lui Theo, în fața instanței

În imaginile din instanță, procurorul cere ca „Formularul 4” din dosar să fie sigilat. Motivul invocat este că documentul conține informații  despre Theo, dar și despre ceilalți copii minori ai familiei. Judecătorul o întreabă pe avocată dacă se opune solicitării, iar aceasta răspunde ferm că nu se opune.

Discuția are loc în contextul unei anchete care a dus la inculparea părinților copilului, Mihail și Anca Sabo. Cei doi se confruntă cu acuzații de omor din neglijență și abuz asupra copilului. Ei au fost arestați după ce Theo a fost găsit în mașina familiei, în fața locuinței din Peoria.

Minorul a stat în mașina încinsă preț de două ore și jumătate

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, familia se întorsese de la un botez în jurul orei 13:00 și urma să găzduiască o petrecere la care participau mai multe rude și prieteni. Theo ar fi rămas în mașină mai mult de două ore și jumătate, până când familia și-a dat seama că băiatul lipsește.

Sursa foto: Social media

Copilul a fost găsit inconștient. Rudele au început manevrele de resuscitare înainte ca acesta să fie transportat la spital, acolo unde a fost declarat mort.

Apărarea a descris tragedia drept rezultatul unei neînțelegeri și a susținut că părinții au colaborat cu autoritățile. Procurorii susțin însă că Theo a rămas în mașină pentru o perioadă îndelungată fără ca părinții să știe unde se află.

Conform informațiilor prezentate în instanță, tatăl copilului le-ar fi spus anchetatorilor că i-a cerut fiului său de 14 ani să îl scoată pe Theo din autoturism. Adolescentul le-ar fi declarat însă polițiștilor că nu își amintește să fi primit această solicitare.

Avocata părinților, Leah Dodd, a insistat în instanță că a fost vorba despre o neînțelegere într-un moment în care familia se pregătea să primească aproximativ 50 de invitați. Procuratura are o altă perspectivă și susține că băiatul a rămas în mașină mai mult de două ore și jumătate, fără ca părinții să își dea seama că lipsește.

CITEȘTE ȘI: Un băiețel de 5 ani, uitat în mașină de părinții români. Copilul și-a pierdut viața în timp ce familia petrecea

Cine sunt Anca și Mihail Sabo din Baia Mare, părinții care și-au uitat copilul în mașină. Micuțul Theo s-a stins după ce a stat 2 ore în căldură extremă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Unde găsești cel mai ieftin carburant din România. Tarifele la benzină și motorină astăzi, 17 septembrie
Unde găsești cel mai ieftin carburant din România. Tarifele la benzină și motorină astăzi, 17 septembrie
Familia Şucu a inaugurat prima terasă din Mall Băneasa: ”Ne-am gândit la clienții noștri”
Familia Şucu a inaugurat prima terasă din Mall Băneasa: ”Ne-am gândit la clienții noștri”
Motivul pentru care Alice, amanta generalului Dorin Ioniță, nu a fost niciodată căsătorită. Femeia nu are nici copii
Motivul pentru care Alice, amanta generalului Dorin Ioniță, nu a fost niciodată căsătorită. Femeia nu are nici copii
Sosia lui Jennifer Lopez, arestată pentru furt. Fotografia ei a devenit virală pe internet
Sosia lui Jennifer Lopez, arestată pentru furt. Fotografia ei a devenit virală pe internet
Cine sunt Anca și Mihail Sabo din Baia Mare, părinții care și-au uitat copilul în mașină. Micuțul Theo s-a stins după ce a stat 2 ore în căldură extremă
Cine sunt Anca și Mihail Sabo din Baia Mare, părinții care și-au uitat copilul în mașină. Micuțul Theo s-a stins după ce a stat 2 ore în căldură extremă
Bebeluși aduși pe lume de roboți. Tehnologia de 12.000 de euro, dezvoltată în China
Mediafax
Bebeluși aduși pe lume de roboți. Tehnologia de 12.000 de euro, dezvoltată în China
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Gandul.ro
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Ce spune legea despre fondul clasei. Este legal să li se ceară bani parinților în 2026?
Adevarul
Ce spune legea despre fondul clasei. Este legal să li se ceară bani parinților în 2026?
Anunțul făcut de George Simion după consultările cu Nicușor Dan
Digi24
Anunțul făcut de George Simion după consultările cu Nicușor Dan
Surpriza de pe nota de plată: Taxat și pentru muzica pe care n-a cerut-o
Mediafax
Surpriza de pe nota de plată: Taxat și pentru muzica pe care n-a cerut-o
5 tipuri de durere pe care medicii nu le ignoră. Când un simptom aparent banal poate ascunde o problemă gravă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
5 tipuri de durere pe care medicii nu le ignoră. Când un simptom aparent banal poate ascunde o problemă gravă?
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Chef Cătălin Scărlătescu, la ora adevărului! Cine sunt cei mai buni bucătari: femeile sau bărbații? Secretul preparatului perfect!
Click.ro
Chef Cătălin Scărlătescu, la ora adevărului! Cine sunt cei mai buni bucătari: femeile sau bărbații? Secretul preparatului perfect!
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Digi 24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
Digi24
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
„Bazinul morții” descoperit pe fundul mării la 1,8 km adâncime: ucide totul „imediat”
go4it.ro
„Bazinul morții” descoperit pe fundul mării la 1,8 km adâncime: ucide totul „imediat”
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
Gandul.ro
Ce au aflat anchetatorii despre Ciprian Pamfile, principalul instigator la violență de la mitingul fermierilor
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
De ce este GREȘIT să aplici deodorant imediat după duș?! Explicația unui farmacist
Mediafax Spania
De ce este GREȘIT să aplici deodorant imediat după duș?! Explicația unui farmacist
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.