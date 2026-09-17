Leo de la Strehaia, nume de Champions League pentru băiețel. Cum l-a botezat

Leo de la Strehaia, nume de Champions League pentru băiețel. Cum l-a botezat
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Leo de la Strehaia și Nicolle
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Leo de la Strehaia a dezvăluit numele bebelușului care urmează să vină pe lume. Alegerea are o legătură atât de strânsă cu fotbalul, încât micuțul pare că se naște direct cu ghetele în geantă și cu contractul de transfer pregătit. Când au aflat ce nume au ales părinții, cei din mediul online s-au amuzat copios.

Nicolle este însărcinată, iar cei doi se pregătesc să-și întâmpine băiețelul. Numai că, în loc să meargă pe un nume clasic, au ales unul care te duce instant cu gândul la stadion, Champions League și Balonul de Aur.

Leo de la Strehaia a dezvăluit numele bebelușului

Leo a anunțat că băiețelul lui și al lui Nicolle se va numi Leo Messi. Exact ca legenda fotbalului argentinian. Practic, juniorul nici nu a apucat să plângă prima dată și are deja un nume care pune presiune pe el.

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Cu un asemenea nume, parcă îl și vezi peste câțiva ani cu mingea la picior, în timp ce tatăl stă pe margine și așteaptă primul gol. Iar dacă puștiul chiar va avea talent, atunci putem spune că Leo de la Strehaia a făcut scouting-ul dinainte să se nască. Transferul e deja făcut, mai lipsește doar debutul! Deocamdată, însă, nu știm dacă micuțul va fi atacant, mijlocaș sau portar. Cert este că la capitolul nume a intrat deja direct în primul 11. Mai mult, Leo și Nicole au cumpărat pătuțul și hăinuțele pentru micuț și le-au personalizat cu numele Leo Messi.

Leo de la Strehaia a ales numele bebelușului

Leo de la Strehaia a ales numele bebelușului

Actuala iubită și fosta soție, în aceeași curte

Și, pentru că în viața lui Leo lucrurile nu puteau fi chiar simple, povestea vine și cu un alt detaliu care a atras atenția. Nicolle a povestit că locuiește în aceeași curte cu Anca, fosta soție a lui Leo. Potrivit spuselor ei, Anca se află acolo pentru că imobilul este pe numele ei, iar relația dintre ea și Leo s-ar fi încheiat de foarte mult timp.

„Sunt singura femeie cu care a stat. Din gagică am devenit nevastă și m-a adus acasă la el, acum sunt și gravidă. Voi vă ofticați, vă e ciudă pe mine. Ce nevastă? Nu mai e cu Anca de 30 de ani. Anca stă aici în curte pentru că e casa pe numele ei și nu are cum să o dea afară. Ce nevastă visezi? Eu pe Leo l-am luat divorțat”, a spus Nicolle, într-un live, pe TikTok.

VEZI ȘI: Leo de la Strehaia și iubita lui s-au despărțit înainte ca bebelușul să vină pe lume
Anunț surpriză făcut de Leo de la Strehaia! S-a împăcat cu Nicole, iar iubita lui e însărcinată

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