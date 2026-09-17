Câți bani au primit Eduard Hordilă și Radu Isac de la Antena 1, după ce au fost eliminați de la Asia Express

Câți bani au primit Eduard Hordilă și Radu Isac de la Antena 1, după ce au fost eliminați de la Asia Express
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Eduard Hordilă și Radu Isac au fost eliminați în episodul 8 al sezonului 9 Asia Express, după ce au ajuns pe ultimul loc la finalul cursei, iar criptexul deschis de Irina Fodor a indicat steagul roșu.

Eliminarea lor a venit după două săptămâni de competiție intensă în care au încercat să țină pasul cu ritmul dur al traseului.

„O să ne fie dor de voi”, le-a transmis Mirela Vaida în momentul anunțului.

Eduard Hordilă și Radu Isac de la Antena 1 au fost eliminați de la Asia Express

Eduard Hordilă, născut pe 14 martie 1988, provine dintr-o familie cunoscută în Vaslui. Tatăl său, Petrică Hordilă, este un om de afaceri cu un portofoliu imobiliar extins, construit alături de fratele său, Paul.

Cei doi dețin mai multe proprietăți în oraș, iar presa locală a relatat că familia a achiziționat recent Magazinul Central din centrul Vasluiului, redenumit ulterior HP Central. Familia Hordilă ar mai deține, potrivit surselor locale, șapte case istorice, dintre care doar două au fost renovate complet: casa Luchian sau Tănase, unde a locuit fostul prim-secretar, și casa domnitorului Ghica. Petrică Hordilă a fost și prima persoană care a aflat că Eduard va pleca în Asia Express, sprijinindu-l în această experiență.

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În trecut, Eduard a practicat fotbalul. A evoluat la Rapid Brodoc, Haiducii Vaslui și CSM Vaslui, iar numele lui apare și în competițiile organizate de AJF Vaslui la nivel județean.

Eduard Hordilă. Foto: Facebook

Radu Isac, prietenul și colegul său de echipă, este originar tot din Vaslui. Stabilit de mai mulți ani în Anglia, și-a construit o carieră solidă în stand-up comedy, fiind considerat unul dintre cei mai apreciați comici români din diaspora. A apărut pe posturi precum BBC, Channel 4 și Comedy Central, iar în România a fost prezent în emisiuni precum iUmor.

Radu Isac. Foto: Instagram

Stilul său de umor, bazat pe observație și ironie, l-a făcut remarcat în Marea Britanie, iar Asia Express i-a oferit o expunere diferită, într-un context în care rezistența fizică și adaptarea rapidă sunt la fel de importante ca spontaneitatea.

Câți bani au primit

Eliminarea celor doi a fost acceptată cu fair-play, ambii conștienți de dificultatea traseului și de faptul că fiecare etapă poate schimba radical clasamentul. Deși aventura lor s-a încheiat mai devreme decât și-ar fi dorit, au lăsat în urmă momente apreciate de telespectatori și o evoluție constantă pe parcursul celor două săptămâni.

Conform informațiilor noastre, Antena 1 le-a oferit celor doi câte 2.000 de euro pentru fiecare săptămână în care rezistă în competiție. Cum Eduard Hordilă și Radu Isac au rămas în joc timp de două săptămâni, suma primită de fiecare s-a ridicat la aproximativ 4.000 de euro.

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