Lângă cine va fi înmormântată Mădălina Apostol. Joi va fi condusă pe ultimul drum

Lângă cine va fi înmormântată Mădălina Apostol. Joi va fi condusă pe ultimul drum
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Unde va fi înmormântată Mădălina Apostol
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Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus încă de ieri, 15 septembrie, la capela cimitirului privat Eternitatea din București. Fosta vedetă urmează să fie condusă pe ultimul drum joi, 17 septembrie, iar familia i-a pregătit deja locul în care își va dormi somnul de veci.

Moartea Mădălinei Apostol a venit ca un trăsnet pentru familie și pentru toți cei care au cunoscut-o. La doar 40 de ani, aceasta a lăsat în urmă trei copii, doi băieți și o fetiță, care trec acum printr-o perioadă extrem de dureroasă.

Sursa foto: Social media

Unde va fi înmormântată Mădălina Apostol

Locul de veci pregătit pentru Mădălina se află în cavoul familiei Apostol, într-o zonă a Cimitirului Eternitatea. Monumentul funerar poartă numele familiei, iar în centrul acestuia se află deja mormântul tatălui său, Mihai Apostol, conform WowBiz.

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Pe piatra funerară sunt inscripționate numele și datele acestuia, alături de fotografia sa. Potrivit apropiaților, Mădălina va fi așezată în același cavou, alături de tatăl ei.

Începând de marți, capela în care a fost depus trupul Mădălinei a devenit locul în care rudele și prietenii s-au reunit pentru a-i aduce un ultim omagiu. Mama vedetei a ajuns printre primele persoane la capelă, fiind copleșită de durere. Cei doi fii ai Mădălinei au venit, la rândul lor, pentru a-și vedea mama și pentru a fi alături de familie în aceste momente grele.

Și vedetele din showbizul românesc, precum Raluca Dumitru și Bianca Drăgușanu, au mers pentru a-și lua rămas-bun. Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie, când Mădălina Apostol va fi condusă pe ultimul drum și își va găsi odihna în cavoul familiei.

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