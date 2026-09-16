Cu ce probleme se confruntă soția lui Adrian Minune, după ce a făcut AVC în somn: ”M-am trezit cu semipareză”

Cati Simionescu, soția lui Adrian Minune, a trecut printr-o perioadă cumplită în urmă cu cinci ani. Recent, aceasta a vorbit despre accidentul vascular cerebral suferit în somn și despre cum a reușit să depășească acel moment dificil.

Au trecut cinci ani de când soția lui Adrian Minune a trecut printr-o experiență care i-a schimbat viața. Cati Simionescu a suferit un accident vascular cerebral în timpul somnului și s-a trezit cu jumătate de față paralizată. Recent, aceasta a vorbit despre clipele cumplite și despre ajutorul primit atunci.

Cati Simionescu a făcut un AVC în somn

În urma investigațiilor medicale, medicii au descoperit că femeia avea un anevrism. A fost operată, iar intervenția s-a încheiat cu succes. Recuperarea a decurs bine, însă Cati a rămas cu hipertensiune arterială și astăzi.

Soția lui Adrian Minune își amintește că s-a trezit cu probleme pe partea stângă a corpului, fiind afectate ochiul, mâna și piciorul. A ajuns rapid la spital, unde a beneficiat de îngrijiri medicale de urgență. Cati consideră că Dumnezeu a avut un rol important în salvarea sa și că a fost protejată în acele momente dificile. Totodată, aceasta a apreciat profesionalismul cadrelor medicale care s-au ocupat de ea.

După o noapte petrecută sub tratament, medicii au observat că starea ei se îmbunătățise semnificativ. Faptul că își putea deschide din nou ochiul afectat a fost unul dintre primele semne că recuperarea mergea în direcția bună.

„Am făcut accident vascular cerebral în timpul somnului și m-am trezit cu semipareză. Ochiul stâng, mâna stângă și piciorul stâng. Am ajuns în acel protocol rapid. Ai câteva ore la dispoziție să ajungi la primul ajutor. Pe mine mă iubește Dumnezeu foarte mult și s-a rezolvat. Dimineață când m-am trezit, după ce am stat la perfuzii toată noaptea, doctorița care s-a ocupat de mine a venit și a vrut să vadă dacă mi s-a închis ochiul stâng de tot sau dacă s-a deschis și la mine s-a deschis de tot”, a declarat Cati Simionescu la un podcast.

CITEȘTE ȘI: De ce n-a divorțat Cati de Adi Minune, deși a recunoscut că a înșelat-o. „Întrebarea asta mi-au pus-o și copiii mei”

Semnul divin pe care l-a primit familia Mogoș de la Pablito, la 4 zile de la înmormântare: ”Pe loc am început să plâng”