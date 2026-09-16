Elicopterul știrilor NBC s-a prăbușit! Jurnalista Eliana Moreno și pilotul au murit

Accidentul de elicopter produs în Los Angeles s-a soldat cu mai multe victime, printre acestea aflându-se și doi membri ai unei echipe de televiziune. Elicopterul NewsChopper4, aparținând NBC Los Angeles și folosit și pentru Telemundo 52, s-a prăbușit în zona Chatsworth, iar jurnalista Eliana Moreno și pilotul George Marciniw se numără printre persoanele care și-au pierdut viața.

Elicopterul survola zona în care avusese loc un accident grav în care fusese implicat un autobuz. Echipa de filmare transmitea imagini de la fața locului în momentul în care situația din aer s-a schimbat brusc.

Trei persoane au murit în urma imapctului

Imaginile din elicopter surprind ultimele momente înainte de producerea tragediei. La început, camera filmează de sus zona accidentului, însă, după câteva minute, imaginea începe să se miște puternic și își pierde treptat claritatea, semn că aparatul de zbor era instabil. Ulterior, cadrul se schimbă rapid, iar în imagini se mai poate vedea doar cerul. La scurt timp, transmisiunea este întreruptă.

Aparatul s-a prăbușit în apropierea unor clădiri comerciale din Chatsworth, cu puțin timp înainte de ora 19:00, potrivit autorităților. Impactul a provocat un incendiu care s-a extins la mai multe vehicule și containere, iar peste 70 de pompieri au fost mobilizați la locul accidentului.

Trei persoane au murit, inclusiv una aflată la sol, iar o altă victimă a fost transportată la spital în stare gravă. Cauza accidentului nu a fost încă stabilită, iar NTSB a început o anchetă.

În timpul unei transmisiuni emoționante, prezentatoarea NBC4 Colleen Williams a confirmat că elicopterul implicat în accident aparținea postului. Vestea a venit după ce echipa pierduse contactul cu colegii aflați la bord.

„Știam că este un elicopter de știri. Știam că pierduserăm legătura cu oamenii noștri aflați acolo și tocmai am primit confirmarea.”, a transmis Colleen Williams.

Pe lângă cei doi membri ai echipajului, în tragedie și-a pierdut viața și o persoană aflată la sol. Alte două persoane au fost transportate la spital în urma incidentului. Mai multe mesaje de condoleanțe au fost transmise de colegii din presă, care i-au descris pe cei doi membri ai echipajului drept colegi și prieteni apreciați.

CITEȘTE ȘI: Mister în cazul lui Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat într-o pădure din Iași. Ipoteza pe care o exclud apropiații săi

Gorban Hamid, un cunoscut medic stomatolog din Timișoara, găsit împușcat în propria locuință. Cine a făcut descoperirea