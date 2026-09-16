Gorban Hamid, un cunoscut medic stomatolog din Timișoara, găsit împușcat în propria locuință. Cine a făcut descoperirea

Gorban Hamid, un renumit medic stomatolog din Timișoara, a fost găsit fără viață în locuința sa. Prima ipoteză a anchetatorilor este că bărbatul în vârstă de 61 de ani și-ar fi curmat viața cu o armă de vânătoare.

Alarma la 112 a fost dată în dimineața zilei de miercuri, 16 septembrie, de unul dintre pacienții medicului, care încercase să îl contacteze telefonic de mai multe ori, însă fără rezultat. Îngrijorat din această cauză, pacientul a mers până la ușa cabinetul acestuia, însă a găsit uș închisă. Ulterior, s-a deplasat la locuința medicului, aflată chiar lângă cabinetul stomatologic.

Gorban Hamid ar fi lăsat un bilet de adio

Acesta a sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns pompieri, polițiști și un echipaj medical. Oamenii legii au spart ușa, iar în interior l-au găsit pe medic decedat. Gorban Hamid și-ar fi luat viața cu o armă de vânătoare și ar fi lăsat un bilet de adio.

„La data de 16.09.2026, în jurul orei 13:30, polițiștii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 61 de ani, nu mai putea fi contactat, iar telefonul acestuia se auzea sunând din interiorul locuinței, situată pe strada Ioan Plavoșin din municipiul Timișoara. Polițiștii s-au deplasat la fața locului împreună cu jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Timiș. În interiorul imobilului a fost identificat bărbatul de 61 de ani, care prezenta leziuni la nivelul capului, aparent produse prin împușcare. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase în bazele de date, a rezultat faptul că acesta figura ca deținător legal de armă. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

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