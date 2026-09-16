Nikita și-a scos fetele în lume! Imagini nemaivăzute cu cele două minuni din Spania ale blondei

Nikita și-a scos fetele în lume! Imagini nemaivăzute cu cele două minuni din Spania ale blondei
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Nikita este numele care face și acum ravagii în lumea mondenă, iar dincolo de personajul care scoate unele dintre cele mai virale replici, Mihaela Ispas, căci acesta este numele ei, duce o viață foarte diferită în Spania. Blonda este stabilită acolo de mulți ani, iar majoritatea timpului și-l dedică celor două fete ale sale, care au ajuns deja la vârsta adolescenței. După ce v-am dezvăluit că fiicele ei sunt preocupate de școală și au rezultate excelente, acum CANCAN.RO vă prezintă noi imagini și dezvăluiri exclusive despre felul în care blonda și-a schimbat viața la 180 de grade. 

Nikita de la Romană, așa o cunoștea publicul pe vedeta anilor 2000, are și astăzi farmec și popularitate. Blonda, care mai nou a devenit Nikita lui Michelle Morone (vezi aici interviu exclusiv cu actorul), s-a mutat în Spania de mulți ani, acolo unde trăiește o viață frumoasă alături de fiicele sale. Nikita are două fetițe, Cristina și Vanessa, una are 17 ani, iar cealaltă 13. Și, în cazul în care vă gândeați că blonda duce o viață de huzur peste hotare, lucrurile nu sunt deloc așa.

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Nikita, viață total schimbată în Spania!

Departe de România și de eticheta care a urmărit-o ani întregi, Nikita și-a construit o viață liniștită în Spania. Acolo și-a crescut singură fiicele, asumându-și toate responsabilitățile unui părinte și încercând să le ofere stabilitate, educație și șansa unui viitor cât mai bun. Drumul nu a fost unul ușor deloc, mai ales că vedeta a fost nevoită să preia și responsabilitățile taților care au fost absenți din viața lor. Cu tatăl mezinei, Nikita s-a luptat mult timp prin tribunalele din Spania pentru a obține custodia, lucru care s-a și întâmplat în urmă cu cinci ani.

Nikita s-a stabilit în Spania și își crește singură fetițele

Nikita s-a stabilit în Spania și își crește singură fetițele

Vedeta are însă toate motivele să fie mândră de fiicele ei, Cristina și Vanessa, cărora le-a dedicat tot timpul și s-a preocupat serios de educația lor. Una se pregătește pentru o carieră în Poliție, iar mezina excelează la școală, semn că au crescut într-un mediu în care educația, munca și responsabilitatea au fost puse pe primul loc.

După ce a obținut custodia exclusivă, vedeta se preocupă întru-totul de educația fiicelor ei

Cristina, fiica cea mare, are acum 17 ani și s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Adolescenta și-a stabilit deja un obiectiv clar! Își dorește să urmeze Academia de Poliție și să îmbrace uniforma de polițist. Este un vis pentru care muncește și se pregătește încă de pe acum, iar Nikita o susține necondiționat în alegerea făcută.

 

Nikita, alături de cele două fiice ale sale

Nikita, alături de cele două fiice ale sale

Nici mezina familiei nu este mai prejos. Vanessa, elevă în clasa a VII-a, se remarcă prin rezultatele excelente la învățătură, având în catalog doar note de 9 și 10, iar Nikita ne-a arătat dovada ( vezi aici).  Performanțele ei sunt motiv de mândrie pentru Nikita și cu siguranță disciplina și seriozitatea au fost valori pe care a încercat să le insufle fetelor încă din primii ani.

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