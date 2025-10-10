Acasă » Altceva Podcast » Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia care l-a refuzat pe Michele Morrone a revenit în România

Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia care l-a refuzat pe Michele Morrone a revenit în România

De: Eliza Popescu 10/10/2025 | 19:05
Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia care l-a refuzat pe Michele Morrone a revenit în România
După ce l-a urmărit în Centrul Vechi anul trecut pe Michele Morrone, pentru a-l confrunta, Nikita încă frecventează zona! Femeia l-ar fi refuzat pe starul italian, dar nu prea i-a picat bine când a văzut că actorul s-a cuplat cu o româncă frumoasă, pe nume Bogdana. Probabil, pub-urile din Centrul Vechi al Capitalei îi stârnesc amintiri Nikitei, și posibil în speranța că îl va mai revedea pe Michele Morrone, femeia merge în continuare pe străzile vechi ale Bucureștiului. CANCAN.RO a fost pe urmele ei și a surprins-o în fața unui club destul de…nervoasă! Cu cine?! Detaliile și imaginile bombă le vedeți mai jos!

Michele Morrone a devenit protagonist, fără să vrea, într-o telenovelă românească! Actorul din „365 de zile” face ravagii printre femei, iar asta nu mai e deloc un secret. Starul italian nu a ezitat să apară în compania Bogdanei, anul trecut, pe străzile din București și chiar s-o scoată la cină, în văzul lumii. Doar că…Nikita și-a făcut apariția și a vrut să-l confrunte pe bărbatul cu care ar fi vorbit o lungă perioadă la telefon, dar pe care, ce să vezi…L-a refuzat (CITEȘTE AICI )! La 12 luni distanță, Nikita revine în Centrul Vechi, în locul unde a vrut să îl tragă la răspundere pe Michele. CANCAN.RO are imagini exclusive!

Nikita, așa-zisa feblețe a lui Michele Morrone frecventează din nou Centrul Vechi

Nikita, nervoasă în Centrul Vechi al Capitalei

Joi seară, Nikita, femeia care l-ar fi făcut pe Michele să își piardă mințile, a reapărut pe străzile din București la un an distanță după ce telenovela cu celebrul actor a luat sfârșit! CANCAN.RO a surprins-o în fapt în fața unui pub din Centrul Vechi al Bucureștiului. Așa-zisa feblețe a actorului, îmbrăcată în stilul său sport, cu un trening și o șapcă pe cap, avea o discuție destul de serioasă cu câțiva adolescenți. Potrivit surselor CANCAN.RO, femeia ar fi fost fotografiată de fani, iar reacția ei a fost una uluitoare! Nikita ar fi început să îi înjure și să îi amenințe pentru a-i intimida. Bine că pe noi nu ne-a văzut! 🙂

Nikita la taifas cu puștanii

În urmă cu mai mult timp, Nikita îl acuza pe Michele că încearcă să facă bani pe urmele femeilor care sunt îndrăgostite de el, cerându-le suma de 10.000 de euro…Un fel de „escrocul de pe Tinder”. Afirma sus și tare că îl va da în judecată. Ba mai mult, a renunțat la prietenia lor, căci, da, i-a dat cu flit blondina când Michele s-ar fi dat la ea. Acum că telenovelă a luat sfârșit, cine știe pe urmele cărui bărbat o fi fost aseară Nikita în Centrul Vechi? CANCAN.RO vă va ține la curent cu detalii!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

