Nikita, dezvăluiri uluitoare despre Michele Morrone, după vizita lui în România: ”Când am ieșit cu el, m-am ascuns, m-am îmbrăcat în negru să nu fiu recunoscută”

Nikita a dat din casă noi detalii despre ce s-ar fi întâmplat între ea și Michele Morrone! Actorul italian s-a cuplat cu Bogdana Tancău, iar lucrurile se pare că merg ca pe roate în relația lor, căci el a venit în România de câteva zile pentru a petrece timp prețios în compania ei. Pe de altă parte este Nikita care susține că între ea și artistul din Italia este o conexiune aparte. Ce spune Mihaela Ispas despre vizita lui pe meleagurile noastre?

Nikita a scos la suprafață detalii picante din presupusa ei relație cu Michele Morrone. Nu sunt iubiți, ci ar fi prieteni buni! Ar avea o conexiune aparte, motiv pentru care Mihaela Ispas ar fi știut despre vizita acestuia în România. Actorul italian ar fi anunțat-o că vine la noi în țară, însă pe ea n-ar fi interesat-o.

„Ea a vorbit despre mine, de ce vorbește despre mine? El m-a anunțat că a venit, dar nu am vrut. Nu mă interesează pe mine. Eu am altă relație cu Michele, am zeci de mii de relații cu oamenii. Eu fiind o persoană mai expusă, m-am ascuns. Îmi place să-mi ascund identitatea. M-au văzut polițiștii. Știu că el a scos bani de la o bancă de pe Calea Victoriei. Mi-am amintit de o persoană dragă mie și i-am povestit lui. Nu trebuie să dau detalii la nimeni”, a spus Nikita, în emisiunea lui Capatos.

Nikita spune că s-a văzut cu Michele Morrone

Nikita susține că Michele i-ar fi scris când a ieșit pe străzile din București împreună cu Bogdana. Mai mult decât atât, și ea ar fi ieșit cu el, dar a făcut-o camuflată ca să n-o recunoască cineva. Mihaela Ispas a ținut să precizeze că ea și Michele Morrone sunt doar prieteni buni, nimic mai mult.

„Când era cu ea a vorbit cu mine la telefon. Când m-a văzut, mi-a dat mesaj că a ieșit cu bodyguarzii. Când am ieșit cu el, m-am ascuns, m-am îmbrăcat în negru să nu fiu recunoscută, eram prin Cișmigiu. Voiam să-mi fac tatuajul ca el. Nu-mi venea să-i mai dau drumul. Nu e nimic între noi, suntem prieteni de suflet. El nu are nicio iubită oficială. Nikita cu dulceață și caracterul ei vă dă clasă. Dacă mergeam eu cu Michele în oraș va exploda România. Va mai sta două zile. Are niște probleme și vreau să-l atrag să vină în România. Aș vrea să-l aduc pe calea bună. Urmează să facă 34 de ani”, a mai spus aceasta.

Vedeta de la noi spune că italianul i-ar fi trimis și bani, pentru că îi este alături deși nu au o relație amoroasă. Aceasta a povestit și că s-ar fi văzut în Milano, unde ar urma să vină și de ziua ei de naștere, care este în curând.