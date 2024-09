Curg acuzaţiile la adresa lui Michele, prietenul Nikitei. Pe numele actorului principal al poveştii noastre de astăzi au fost înregistrate numeroase plângeri. Deocamdată nu pe o cale legală, dar urmează. În rândurile de mai jos, CANCAN.RO vă aduce la cunoştinţă un alt subiect fabulos!

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Nikita are o relaţie de câţiva ani cu actorul din 365 de zile. De prietenie evident, pentru că blondina nu a dorit nimic mai mult. Din povestirile sale am aflat că acesta o caută, îşi doreşte să se vadă cu ea, ba chiar i-ar fi promis că vine în România special pentru ea.

Michele Morrone, noul escroc de pe Tinder?

Între timp, vă explicăm, în detaliu, ce acuzaţii au apărut la adresa bărbatului. Se pare că mai multe femei, ar fi fost escrocate de Michele, după cum acestea susţin. Tinerele au căutat-o pe Nikita, după ce au aflat de relaţia ei cu actorul şi s-au destăinuit. Ba mai mult, i-au cerut ajutorul în această problemă. Care pare a fi una foarte gravă. Sunt la mijloc sute de mii de euro. Bani pierduţi de aceste femei şi pe care nu-i vor mai vedea niciodată.

Concret, Michele le-ar fi cerut femeilor sume exorbitante pentru a petrece timp cu el. Dar şi pentru alte servicii. Depindea de cât este dispusă să scoată din buzunar fiecare.

„Aceste fete sunt fete cu bani pe care Michele le-a prostit. Vrem să apărem peste tot să ajungă unde trebuie să mergem să-l denunţăm în Italia la Milano, la poliţie ca să vadă lumea ce fel de om este Michele. Le-a prostit de bani pe fiecare. Una e din Canada, alta e din Italia, sunt multe.

Fetele ştiu toată povestea mea cu Michele. Doar că el le-a prostit pe ele. Eu am fost singura pe care nu a prostit-o cu nimic, o fi minţit, dar nu i-a mers cu mine. Eu nu i-am trimis bani. Dar el aşa voia, el cere la fiecare femeie la care vine 10.000 de euro.

Eu nu mai vorbesc cu el din august, dar îmi trimite mereu mesaje, m-a sunat şi azi dimineaţă”, ne-a dezvăluit Nikita.

Situaţia nu rămâne aşa, ne garantează Nikita. Blondina este dispusă să meargă până-n pânzele albe pentru dreptate. Nu a ei, pentru că nu face parte din grupul femeilor escocate, însă îşi doreşte să le ajute.

„Sunt atâtea fete care vor să-l denunţe pe Michele, fiecare în parte ce problemă are. Inclusiv o prietenă de-a mea, a făcut-o de 3000 de euro. O aştept să vină în Milano, să luăm doi avocaţi să mergem la cineva mare de acolo. Sunt atâtea fete pe care le-a escrocat şi sentimental, le-a minţit. Eu le dau putere, că am tupeu să le ajut. El voia doar bani să îi trimită în cont. Antonia i-a şi trimis, îmi pare rău.

Eu Nikita împreună cu încă 10 fete din diferite ţări, îl voi pune pe Michele unde îi este locul. Majoritatea fetelor au aflat acum cine sunt eu în România şi au venit şi s-au plâns la mine”, a mai spus blondina.

De ce nu mai vrea blondina să audă de actorul italian

De asemenea, Nikita ne-a dezvăluit cum şi de ce a renunţat la prietenia cu Michele: „De la o vreme încoace, eu mă certam mult cu el, eu voiam să-l aduc pe calea bună, nu a vrut la revedere. Eu nu am timp de stat cu el, eu am doi copii de crescut, eu am cariera mea, am treaba mea. Cu ce apare el e totul fals. Michele este star cu numele, dar în realitate, trăieşte de pe urma fetelor”.

Şi nu în ultimul rând, a lămurit situaţia petrecută în Centrul Vechi al Capitalei. Nu a vrut să mai lase loc de interpretări şi a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile în momentul în care a dat nas în nas cu Michele.

„Eu l-am refuzat pe el. Am trecut pe lângă el în Centru şi a strigat după mine şi m-a şi sunat. Am bagat telefonul în buzunar, nu ştiu dacă s-a văzut pe camere. El era la terasă, l-am văzut şi am luat-o înainte, nu am avut treabă”, ne-a declarat Nikita.

